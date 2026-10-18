Рубіо заперечив втручання Білого дому в роботу Starlink та пояснив ситуацію зі Starshield

Рубіо: Ніхто в Білому домі не наказував знижувати швидкість, щоб певні дрони не могли використовувати інтернет

Марко Рубіо зазначив, що знає про бажання України отримати доступ до Starshield, але наразі цього немає

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив причетність Вашингтона до уповільнення чи збоїв у роботі мережі Starlink в Україні, а також роз'яснив позицію щодо військової системи Starshield. Про це пише «Главком».

Коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що обмеження зв'язку для українських безпілотників могли бути навмисними, Рубіо назвав такі припущення категоричною брехнею:

«Я не знаю, яка у них теорія, але це не має жодного відношення до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це просто категорична брехня. Ніхто в Білому домі не наказував нікому уповільнювати інтернет чи знижувати швидкість, щоб певні дрони не могли його використовувати», – сказав Рубіо.

Окремо Марко Рубіо відповів на слова Володимира Зеленського про те, що вимкнення чи збої могли бути навмисними:

«Я не знаю, що сказав Зеленський. Я не впевнений, що Зеленський розуміє, про що говорить, але це не було зроблено навмисно. Ми не мали до цього жодного відношення. Ніхто не наказував уповільнювати швидкість Starlink. Це сталося само собою. Але, наскільки я розумію, усе відновлено. Воно повернулося до того стану, в якому було раніше».

Також Марко Рубіо детально роз'яснив різницю між двома супутниковими продуктами:

Starlink – це комерційний продукт, який регулюється та обробляється як цивільна технологія.

Starshield – це оборонний і військовий продукт, контракт безпосередньо з військовою службою США, який не має відношення до інтернету в Україні.

«Це два різні продукти. Starshield – це оборонний, військовий продукт, який використовує військова служба США. Наразі він не доступний Україні. Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield та попросила про це, щоб завдавати дальніх ударів углиб території Росії. Вони не мають до нього доступу на цей момент, і зараз обговорюється, як саме вони хотіли б його використовувати», – підсумував Рубіо.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні мають цілеспрямований характер. За його словами, термінали автоматично вимикаються після перевищення певної швидкості, що перешкоджає використанню окремих типів українських безпілотників.

Зеленський розповів, що для перевірки обмежень кілька автомобілів, обладнаних терміналами Starlink, відправили до країн Європейського Союзу. Там машини розганялися до швидкості понад 180 км/год на ділянках доріг, де це дозволено, і супутниковий зв'язок продовжував працювати.

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Telegraph з'ясували, що ініціатором обмеження швидкості супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові, міг бути засновник SpaceX Ілон Маск. За даними видання, підприємець особисто запропонував запровадити обмеження, а президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило виконання окремих бойових завдань, зокрема керування безпілотниками. Згодом Маск заперечив свою причетність до обмежень, заявивши, що відповідні рішення ухвалюють американські військові та Білий дім. Водночас Трамп також заперечив причетність американської влади до обмеження роботи Starlink в Україні.