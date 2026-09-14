Шон Пенн розкритикував політику Дональда Трампа

Шон Пенн закликав Джареда Кушнера та Іванку Трамп переглянути його фільм

Американський актор Шон Пенн розкритикував політику президента США Дональда Трампа. Продюсер висловився про рішення адміністрації глави Білого дому призупинити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю зірки журналу Vanity Fair.

Шон Пенн працює над новим документальним фільмом «Чорні соняшники» про українських військових, де він згадує про припинення роботи USAID, яке фінансувало безліч проєктів, зокрема й в Україні.

За словами Шона Пенн, це рішення є «вбивством з необережності, але нам сказали не використовувати такі терміни». «Це нечемно, що іронічно. Ми приймаємо значну міру заперечення і все ще вважаємо себе куленепробивними», – додав він.

Тож актор хоче, аби його фільм переглянули спецпредставник Трампа, його зять Джаред Кушнер та Іванка Трамп. «Цей фільм не має на меті нападати на жодного президента. Історії цих дітей настільки знайомі, що варто показати те, що дозволить глядачам відчути зв’язок і замислитися. Хтось це сприйме, хтось – ні. Ми здебільшого маємо власне уявлення про лідерство, але я готовий визнати, що помиляюся, якщо виникне така потреба. Це варте того, щоб спробувати», – зауважив продюсер.

Окремо Шон Пенн висловився про війну в Україні. Він зауважив, що війна не закінчиться, «доки Путін не зупинить це або не буде зупинено силою».

«Коли ви розмовляєте з людьми, особливо з військовими, вони не передбачають, що це скоро припиниться. Тому, коли ви чуєте розмови цих дітей, які воюють на передовій, вони сприймають це як війну, в якій вони можуть потенційно воювати все своє життя», – сказав актор.

Як відомо, фільм «Чорні соняшники» розкриває історію української молоді, яка живе між лінією фронту та цивільним життям.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що рівень корупції в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) «досягла нечуваного рівня». Американський лідер закликав ліквідувати структуру.

Згодом адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Зазначимо, у березні минулого року Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його функції та програми перейдуть до департаменту.