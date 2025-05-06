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67-річна Оксана Білозір розкрила секрет своєї стрункості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Білозір розповіла, що мало їсть та відмовляється від вечері
фото: Oksana Bilozir/Facebook

Білозір: Зараз у гарній формі. Я давно на дієті, вже понад півтора року

Народна артистка Оксана Білозір розповіла, що вже понад півтора року дотримується дієти і наразі має гарну форму. Співачка в коментарі ТСН розкрила секрет своєї стрункості, інформує «Главком».

Зірка зауважила, що мало їсть та відмовляється від вечері. Найбільше їжі дозволяє собі саме зранку під час сніданку. Оксана Білозір говорить, що їсть обов'язково помалу та відмовляється від будь-яких перекусів.

Оксана Білозір не розкрила, скільки кілограмів їй вдалося скинути на такій дієті. Утім, переконує, що схудла рівно настільки, наскільки їй було достатньо, аби мати гарну форму.

«Зараз у гарній формі. Я давно на дієті, вже понад півтора року. Вдалося скинути рівно стільки, щоб мати гарний вигляд. Головний секрет – мало їсти. Я просто не вечеряю. Снідаю багато, зранку насолоджуюся їжею, бо вона по-особливому пахне, смачно, бо ти довго не їла. Воно дуже смакує і йде з користю. Ти не напихаєшся, перекуси теж не можна робити. Треба дочекатися до того моменту, коли ти хочеш їсти. А коли ти хочеш їсти – треба їсти помалу. Будеш їсти помалу – багато не з'їси», – розповіла артистка.

Нагадаємо, що матеріал «Главкома» «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова» спровокував резонанс. Після публікації друга дружина Ігоря Білозіра Ольга Гошовська (раніше – Ольга Білозір) спростувала деякі твердження, які в інтерв’ю «Главкому» озвучила перша дружина композитора, народна артистка Оксана Білозір. Зокрема, Гошовська оскаржує два факти, озвучені пані Білозір: вони стосуються авторських прав на творчий спадок композитора та обставин лікування Білозіра після фатального побиття.

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Теги: Оксана Білозір дієта

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