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День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сергій Євтушок та Юлія Тимошенко показалися у вишиванках
фото: Сергій Євтушок/Facebook

Юлія Тимошенко обрала вишуканий традиційний образ, який поєднує в собі національну ідентичність та елегантність

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко разом із колегами з партії з'явилися у Верховній Раді у вишитому одязі, долучившись до святкування Дня вишиванки. Відповідні фото у Facebook показав нардеп Сергій Євтушок, інформує «Главком».

Юлія Тимошенко обрала вишуканий традиційний образ, який поєднує в собі національну ідентичність та елегантність. Вона одягнула білу сукню-вишиванку з яскраво-червоним вишитим орнаментом, що стилізований під великі квіткові мотиви. Образ доповнює широкий білий пояс. Особливу увагу привертають аксесуари: кілька рядів традиційного українського намиста.

Олексій Кучеренко та Юлія Тимошенко
Олексій Кучеренко та Юлія Тимошенко
фото: Alexey Kucherenko/Facebook

«З Днем вишиванки, друзі! Нехай кожна вишита сорочка уособлює красу нашого народу, його силу та незламний дух і додає кожному з нас впевненості у власних силах та надихає на добрі справи!», – написав Євтушок.

Тимошенко із колегами з партії
Тимошенко із колегами з партії
фото: Alexey Kucherenko/Facebook
Вадим Івченко та Юлія Тимошенко
Вадим Івченко та Юлія Тимошенко
фото: Вадим Івченко/Facebook

Народні депутати також активно публікують у соцмережах світлини з Верховної Ради у вишиванках.

Олексій Кучеренко, Валерій Дубіль та Сергій Євтушок (зліва направо)
Олексій Кучеренко, Валерій Дубіль та Сергій Євтушок (зліва направо)
фото: Сергій Євтушок/Facebook
Сергій Євтушок та Михайло Цимбалюк
Сергій Євтушок та Михайло Цимбалюк
фото: Сергій Євтушок/Facebook

Зауважимо, що минулого року Юлія Тимошенко у День вишиванки вразила мережу своїм розкішним виглядом та новою зачіскою. Вона обрала для святкового дня чорну сукню середньої довжини з довгими рукавами. Сукня розшита графічним орнаментом у зелених кольорах. Свій образ політик доповнила лаконічними сережками.

Юлія Тимошенко у сукні-вишиванці, травень 2024 року
Юлія Тимошенко у сукні-вишиванці, травень 2024 року
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

У 2021 році Тимошенко у День вишиванки також показалася у вишитій сукні та привітала українців: «Щоразу вдягаючи вишиванку, ми стаємо кращими! Робимо світ красивішим, а нашу державу міцнішою. Пишаюсь, що я українка!».

Юлія Тимошенко у яскравій вишитій сукні, травень 2021 рік
Юлія Тимошенко у яскравій вишитій сукні, травень 2021 рік
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Попри свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишиванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

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Теги: Юлія Тимошенко вишиванка

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