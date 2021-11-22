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    Леди Гага прошлась в шикарном образе по красной дорожке

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    Леди Гага прошлась в шикарном образе по красной дорожке
    Фото из открытых источников

    Премьера фильма «Дом Гуччи» в Лос-Анджелесе

    Известная певица и актриса Леди Гага снова вышла на красную дорожку. На премьере фильма «Дом Гуччи» в Лос-Анджелесе девушка продемонстрировала шикарный образ, она была в серебристом платье без бретелек, расшитом пайетками и с небольшим шлейфом. Леди Гага решила дополнить образ ярким макияжем с акцентом на красные губы и тёмные глаза. Длинные волосы певица спрятала под париком.

    Леди Гага на красной дорожке. Фото ladygaga

    Леди Гага на красной дорожке. Фото ladygaga

    Напомним, что ранее Леди Гага появилась в откровенном наряде во время премьеры фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке и взволновала поклонников. Подписчики была в восторге от внешнего вида артистки.

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    Теги: певица дом Леди Гага
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    Леди Гага прошлась в шикарном образе по красной дорожке