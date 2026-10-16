Декламує вірші Шевченка напам’ять. 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет довголіття

Ганна Авраменко зберігає ясний розум попри свій вік

100-річна Ганна Авраменко із селища Сосниця Чернігівської області відзначила ювілей та поділилася секретом свого довголіття. Жінка поділилася історією свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сосницької громади.

Ганна Авраменко має непростий життєвий шлях. Довгожителька бачила голод, пережила Другу світову війну та примусові роботи у Німеччині. У скрутні часи жінка займалася шиттям, вишивала рушники та продавала свої вироби, щоб придбати швейну машинку.

фото: кадр з відео

Як розповіли рідні пенсіонерки, вона багато працювала, власними руками облаштовувала житло та дбала про сім’ю. Нині довгожителька має дітей, онуків та правнуків. Жінка зізналася, що й сама не знає, як їй вдалося дожити до 100 років. Проте все ж зазначила, що одним із секретів її довголіття є фізична активність. «Рух – це життя», – сказала вона.

фото: кадр з відео

Ганна Авраменко також розповіла, що є шанувальницею творчості письменника Тараса Шевченка. У свої 100 років жінка зберігає ясний розум, тож досі декламує твори поета напам’ять.

Нагадаємо, Ганна Кривошеєва відзначила своє 100-річчя та з нагоди ювілею довгожителька поділилася історією свого життя та назвала свою головну цінність. Довгожителька є ветеранкою Другої світової війни. У 15 років вона була розвідницею та перекладачкою в партизанському русі.