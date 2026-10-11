Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська

Акторці було 74 роки

Пішла з життя заслужена артистка України Наталія Перчевська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Про смерть акторки стало відомо 10 жовтня. Наталії Перчевській було 74 роки. Причину смерті наразі не повідомляють.

«Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену. Залишається тепло від зустрічей, голос, усмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими», – йдеться у повідомленні театру.

Колеги артистки висловили співчуття її рідним, близьким та всім, хто знав і шанував Наталію Перчевську. Інформацію про дату, час і місце прощання обіцяють повідомити згодом.

Наталія Перчевська працювала у Театрі Франка з 1972 року. За понад 50 років творчої діяльності вона зіграла десятки ролей, зокрема у виставах «Кайдашева сім'я», «Тев'є-Тевель», «Суд і полум'я». NV +1 У 2018 році акторці було присвоєно почесне звання заслуженої артистки України.

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Перчевська у виставах Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Театр Франка

Нагадаємо, раніше у жовтні помер актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, педагог Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, народний артист України Олег Шаварський.

Шаварському у липні виповнилося 80 років. Він запам'ятався глядачам яскравими ролями у культових виставах, серед яких «Тев'є-Тевель», «Мартин Боруля», «Ревізор», «Шельменко-денщик» та багато інших.