Легендарний гардероб принцеси Діани виставлять на найбільший аукціон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Принцеса Діана називала яскраву квіткову сукню «дбайливою»
фото: delfi.lv

Серед лотів – капелюхи, сумочки, взуття, ескізи та рукописні листи, що підкреслюють простоту і стриманість стилю принцеси

Понад 100 предметів гардероба принцеси Діани, зокрема лижний костюм, сумочка Dior та сукні, будуть виставлені на аукціон. Аукціонний дім Julien's Auctions заявляє, що це найбільша колекція королівської моди, яка коли-небудь потрапляла на торги. Про це пише «Главком» із посиланням на Delfi.

Серед лотів – капелюхи, сумочки, взуття, ескізи та рукописні листи, що підкреслюють простоту і стриманість стилю принцеси. Серед найбільш очікуваних предметів – дві сукні: одна з квітковим візерунком від британського дому Bellville Sassoon та вечірня сукня з кремового шовку від модельєра Кетрін Вокер. Очікується, що кожна з них буде продана за суму від $200 до $300 тис.

Особливу увагу привертає синя сукня з квітковим візерунком, яку принцеса Діана носила під час відвідин хворих дітей. Власник Bellville Sassoon Девід Сассун розповів, що принцеса називала цю сукню «дбайливою», оскільки її яскраві кольори допомагали дітям почуватися спокійніше.

Серед інших помітних аксесуарів – шкіряна сумочка Dior зі шкіри ягняти, а також персиковий солом'яний капелюх, який принцеса носила під час медового місяця 1981 року. Однак не всі предмети, виставлені на аукціон, призначалися для офіційних заходів – багато хто з них підкреслює простоту та стриманість стилю Діани.

Фото: Vida Press

Попередні торги демонструють високий попит на речі принцеси Уельської: 2023 року її темно-синя сукня від Jacques Azagury була продана за рекордні $1,14 млн.

Цей аукціон, що має назву «Стиль принцеси Діани та Королівська колекція», також включає предмети, що належали іншим членам британської королівської родини з XIX століття. Частина виручених коштів буде направлена на благодійність – британській організації Muscular Dystrophy UK.

До слова, ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось.76-річний монарх Великої Британії Чарльз III пересувається за допомогою тростини і змушений вдаватися до алкоголю, щоб справлятися з болем на тлі боротьби з раком. 

Теги: аукціон принцеса Діана

