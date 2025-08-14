Король Чарльз III почав продавати іграшки за вражаючою ціною

Колекційні ведмедики від короля Чарльза III викликали ажіотаж у британців

Король Великої Британії Чарльз III нещодавно представив лімітовану серію колекційних сувенірів, зокрема плюшевих ведмедиків, що викликало значний інтерес у суспільстві. Хоча деякі ЗМІ назвали ці предмети «іграшками для дорослих», магазини, що їх продають, наголошують, що це колекційні вироби. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News Australia.

Один із таких ведмедиків, His Majesty The King Charles III Edition Bear, випущений на честь 75-річчя монарха. Його вартість становить 224,17 фунтів стерлінгів (12,3 тис. грн). Ведмедик виготовлений вручну компанією Merrythought, останнім британським виробником плюшевих ведмедиків. Усього випущено лише 500 екземплярів, і кожен має сертифікат автентичності.

Магазин Highgrove Gardens, де продається ведмедик, надає такий опис: «Це чудове вшанування 75-річчя Його Величності короля Чарльза III. Цей ведмедик з гарним обличчям та карими очима зігріє серця і порадує як дітей, так і дорослих». Утім, у попередженні чітко зазначено: «Цей продукт не є іграшкою і призначений лише для колекціонерів».

Ведмідь від короля Чарльза III є колекційним

Інша версія, присвячена коронації, також є лімітованим випуском у 1948 екземплярів. На ній присутній королівський вензель і точна копія зірки Ордена Підв’язки. На сайті Highgrove House зазначено, що ведмедик «був створений на честь короля та його служби у Військово-повітряних і Військово-морських силах».

Раніше стали відомі незвичайні кулінарні уподобання британського монарха Чарльза III.Король любить вигадувати власні рецепти, причому займався цим задовго до коронації. Найчастіше його страви відрізняються від відомих варіантів лише одним інгредієнтом.

До слова,британський принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговою платформою Netflix.