Сина норвезької принцеси звинувачено у чотирьох зґвалтуваннях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Маріус Борг Гойбі офіційно не належить до королівської родини
фото: Lise Aserud/NTB

Старшому синові норвезької принцеси Метте-Маріт, Маріусу Боргу Гойбі, висунуто звинувачення у 32 злочинах

Сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт Маріуса Борга Гойбі звинувачено в чотирьох зґвалтуваннях. Про це повідомив генеральний прокурор Норвегії Стурла Генріксбе. Про це пише «Главком» із посиланням на RTL Today.

За його словами, серед інших звинувачень – акти насильства, порушення особистої свободи, зйомка відео без дозволу та ін. За даними обвинувачення, Гойбі зґвалтував чотирьох жінок, поки вони спали. У щонайменше трьох випадках він познайомився з жінками в день злочину і мав з ними статевий акт за згодою до зґвалтування. Крім того, його звинувачують у прихованій зйомці їхніх статевих органів. Слідство має на руках відео- та фотодокази.

Чотири зґвалтування нібито сталися у 2018, 2023 та 2024 роках, останнє з яких було скоєно після початку поліцейського розслідування.

Звинувачення охоплюють також домашнє насильство щодо його колишньої партнерки Нори Гаукланд, а також кілька випадків насильства, порушення громадського порядку, вандалізму та порушення судових заборон щодо іншої колишньої партнерки.

 «Насильство полягало, серед іншого, в тому, що він неодноразово бив її по обличчю, у тому числі стиснутим кулаком, душив її, бив ногами та сильно хапав», – заявив прокурор.

Максимальне покарання за ці злочини – до 10 років позбавлення волі. Прокуратура підкреслила, що, попри його зв’язок із королівською родиною, до Гойбі не будуть ставитися «ані легше, ані суворіше», ніж до будь-якої іншої особи за аналогічних обставин.

Королівський двір відмовився від детальних коментарів. «Цю справу мають розглянути суди, які і винесуть рішення», – заявила речниця королівського палацу Сара Сванемир.

Як нагадує видання, Гойбі вже визнав свою провину за напад та вандалізм під час інциденту у серпні 2024 року.

У публічній заяві через 10 днів після арешту Гойбі сказав, що діяв «під впливом алкоголю та кокаїну після сварки», страждаючи від «психічних розладів» та «протягом тривалого часу борючись зі зловживанням психоактивними речовинами».

Маріус Борг Гойбі народився 1997 року після випадкового зв'язку Метте-Маріт з Мортеном Боргом, якого засуджували до тюремного терміну за наркоторгівлю. А 2001 року Метте-Марит вийшла заміж за принца Гокона – зараз він спадкоємець норвезького престолу. Гойбі офіційно не є членом норвезької королівської родини.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, до Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. Це перший візит члена королівської родини Норвегії  до України за майже 20 років.

Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, який вперше приїхав до України.  

Теги: прокурор Норвегія слідство розслідування зґвалтування

Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників
Сотням тисяч пасажирів скасовано рейси: у Канаді триває страйк бортпровідників
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку
Людей терміново евакуйовано з Таймс-сквер у Нью-Йорку

