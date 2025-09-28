«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень

Музичний виконавець презентував музичний маніфест і анонсував мініальбом «Місто дощів»

Співак Макс Барських випустив нову україномовну композицію «Все Ок». Артист також оголосив про призупинення релізу англомовних треків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на піар-команду співака.

Композиція «Все Ок» – своєрідне продовження пісні «Буде весна», що на початку повномасштабної війни стала символом незламного українського духу й з'єднала мільйони людей по всьому світу.

«Кожен артист відчуває час, у якому живе, і рефлексує на події своїми творами. Кожна пісня для мене – це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки», – розповів Макс Барських.

За словами режисера кліпу Алана Бадоєва, для нового висловлювання Барських команда прагнула створити живий, щирий відеоконтент.

««Все Ок» ми знімали просто неба, на незвичайній українській галявині. Саме там відтворюється життя, про яке ми мріємо і яке виникає уривками між повітряними тривогами. Саме так розкривається задум нової відеороботи», – зазначив Алан Бадоєв.

Барських уперше запросив на знімальний майданчик молодий український гурт The Soul Delusion. Нові пісні з альбому будуть представлені в рамках великого шоу «Разом буде Ок» у столичному «Палаці спорту». Щодо нової композиції, то в ній є такі слова: «Буду намагатися бачити найкраще. В будь-якому разі серцю довіряти. А я знову загубився, як риба в океані. Люди, як піраньї, – нам всього замало».

