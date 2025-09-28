Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Макс Барських позував на камеру просто неба
фото: пресслужба Макса Барських

Музичний виконавець презентував музичний маніфест і анонсував мініальбом «Місто дощів»

Співак Макс Барських випустив нову україномовну композицію «Все Ок». Артист також оголосив про призупинення релізу англомовних треків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на піар-команду співака.

Композиція «Все Ок» – своєрідне продовження пісні «Буде весна», що на початку повномасштабної війни стала символом незламного українського духу й з'єднала мільйони людей по всьому світу.

«Кожен артист відчуває час, у якому живе, і рефлексує на події своїми творами. Кожна пісня для мене – це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки», – розповів Макс Барських.

За словами режисера кліпу Алана Бадоєва, для нового висловлювання Барських команда прагнула створити живий, щирий відеоконтент.

««Все Ок» ми знімали просто неба, на незвичайній українській галявині. Саме там відтворюється життя, про яке ми мріємо і яке виникає уривками між повітряними тривогами. Саме так розкривається задум нової відеороботи», – зазначив Алан Бадоєв.

Барських уперше запросив на знімальний майданчик молодий український гурт The Soul Delusion. Нові пісні з альбому будуть представлені в рамках великого шоу «Разом буде Ок» у столичному «Палаці спорту». Щодо нової композиції, то в ній є такі слова: «Буду намагатися бачити найкраще. В будь-якому разі серцю довіряти. А я знову загубився, як риба в океані. Люди, як піраньї, – нам всього замало».

Раніше «Главком» розповідав, що музикант Святослав Вакарчук назвав перший гонорар гурту «Океан Ельзи». Водночас реп-виконавець VovaZIL'Vova (справжнє ім'я – Володимир Парфенюк) зізнався, що наразі не планує повертатися до України.

Читайте також:

Теги: музика пісня кліп Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень
«Люди, як піраньї». Макс Барських призупинив релізи англомовних пісень
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
Відомий український співак пояснив, чому не повернеться з-за кордону
Відомий український співак пояснив, чому не повернеться з-за кордону
«Ух ти, кабанчик». Могилевська показала, який подарунок Білик зробила її донечці
«Ух ти, кабанчик». Могилевська показала, який подарунок Білик зробила її донечці
Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур
Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур
Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією
Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua