Відомий український співак пояснив, чому не повернеться з-за кордону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
VovaZIL'Vova нагадав, що ще у 2012 році вирішив виїхати з України
фото з відкритих джерел

Артист багато років живе у США

Український реп-виконавець VovaZIL'Vova (справжнє ім'я – Володимир Парфенюк) зізнався, що наразі не планує повертатися до України. Як інформує «Главком», в інтерв'ю Blik.ua співака запитали, чому він вирішив продовжити жити у Сполучених Штатах Америки, а не повернутися до України та долучитися до лав Збройних сил України, де зараз воюють інші відомі виконавці. Парфенюк відповів, що для нього цінність людського життя є вищою за все інше:

«Питання воювати чи ні кожен для себе вирішує сам. Низький уклін тим, хто пішов захищати українську землю в ці складні часи. Співчуття всім, хто втратив близьких», – сказав артист.

VovaZIL'Vova нагадав, що ще у 2012 році вирішив виїхати з України, однак реалізувати це вдалося лише за два роки. З 2019 по 2021 рік його сім'я жила на дві країни.

«Думали, що так буде й надалі, але після початку великої війни на цих планах поставили хрест», – додав він.

Нагадаємо, український репер і виконавець хіп-хопу став відомим на початку 2000-х років. У 2006 році він став ведучим хіп-хоп шоу на телеканалі M1, а також випустив свій перший альбом «Вино. Кобіти. Патіфон», який закріпив його як одного з помітних представників української реп-сцени.

У липні його дружина повідомила, що їхню сім'ю пограбували, коли вони перебували в благодійному турі у Римі.

Також відомий український репер та продюсер Потап, який нещодавно змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, схоже, активно шукає можливості нагадати шанувальникам про себе. Співак, який жив у США, засвітився у центрі Валенсії, Іспанія. Там він влаштував незвичні заходи. Потап пропонував перехожим потрапити кальмаром у відро, а згодом танцював на вулиці у червоному спортивному костюмі.

Теги: США Україна артист дружина співак

