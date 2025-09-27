Головна Скотч Життя
Козловський більше не служить у ЗСУ: як це пояснив співак

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Командуванні Сухопутних військ кажуть, що артиста звільнили у запас ще влітку минулого року
Артист звільнився з армії ще 2024 року за сімейними обставинами

Український співак Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений до 22 окремої механізованої бригади (військова частина А4718) на посаду солдата резерву, однак фактично він там прослужив менш як місяць і був звільнений у запас. Як інформує «Главком», про це йдеться у відповіді управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ на запит hromadske щодо обов’язків артистів в армії.

«Козловський Віталій Віталійович був призначений наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України (по особовому складу) від 23 травня 2024 року на посаду солдата резерву 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718. До військової частини прибув із Національного президентського оркестру, місто Київ, справи та посаду прийняв 17 червня 2024 року», – ідеться у відповіді.

До його обов’язків як солдата резерву входили регулярні навчальні збори, аби в разі загострення ситуації швидко замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Окрім того, Козловський проводив концерти в підрозділах для «підняття морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців». Проте «безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав», – кажуть у Сухопутних військах.

А втім, уже 28 червня 2024 року він був звільнений наказом командира: «Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав».

В останньому інтерв’ю Віталій Козловський розповідав про свою службу, яка розпочиналася з Нацгвардії, куди він пішов добровольцем; у 2023-му він був переведений до Національного президентського оркестру, де, за його словами, «була найстрашніша дідівщина»; і з весни 2024-го його перевели до 22 ОМБР.

За словами співака, він проходив службу на Сумщині, а нині з побратимом займається патронатною службою, допомогою сім’ям загиблих і безвісти зниклих воїнів та зборами для їхньої бригади. На уточнювальне запитання ведучої Марічки Падалко, чи це означає, що «він відряджений для цього своїми командирами», артист відповів: «Можна так сказати».

У ЗСУ ж зазначили: «Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження».

У пресслужбі артиста відповіли, що вся інформація, озвучена в інтерв’ю, є актуальною. Крайнім місцем його служби була 22 ОМБр, а зараз він на військовій службі дійсно не перебуває. Патронатною ж службою Віталій Козловський займається не у складі бригади, а від благодійного фонду, під назвою «Патронатна служба «Промінь допомоги» 22 ОМБр.

«Окрім активної роботи з підтримки військових потреб, ще одним напрямом діяльності Віталія є патронатна служба – «Промінь допомоги» 22 ОМБр», – кажуть у пресслужбі Козловського.

Нагадаємо, багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. 

Як повідомляли раніше, український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів про перебіг судового процесу зі співаком Віталієм Козловським, який тривав довгий час. Козловський заявляв, що під час його служби у Нацгвардії його колишній продюсер вимагав компенсації за порушення авторських прав.

