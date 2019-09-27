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    Шоу-биз

    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица намекнула, что сделала пикантный снимок для своего возлюбленного

    Светлана Лобода решила подразнить своего возлюбленного, чтобы он скорее снова с ней увиделся. В соцсети артистка опубликовала откровенный снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье и кроп-топе. Светлана позировала у светящихся букв, демонстрируя стройную фигуру, плоский живот и подтянутые бедра.

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    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье
    Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье

    «Тебе», – написала она, добавив изображение волка.

    Поклонники уверены, что пост был посвящен Линдеманну.

     «Нет слов», «Идеальная», «Тебе – это Тиллю», «Я догадываюсь, кто именно этот волк», «Для Тилля, милота», - прокомментировали пост подписчики.

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    модель певица
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