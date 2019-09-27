Лобода опубликовала слишком пикантное фото в нижнем белье



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица намекнула, что сделала пикантный снимок для своего возлюбленного

Светлана Лобода решила подразнить своего возлюбленного, чтобы он скорее снова с ней увиделся. В соцсети артистка опубликовала откровенный снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье и кроп-топе. Светлана позировала у светящихся букв, демонстрируя стройную фигуру, плоский живот и подтянутые бедра.

«Тебе», – написала она, добавив изображение волка.

Поклонники уверены, что пост был посвящен Линдеманну.

«Нет слов», «Идеальная», «Тебе – это Тиллю», «Я догадываюсь, кто именно этот волк», «Для Тилля, милота», - прокомментировали пост подписчики.