«Мадонна» с младенцем: Злата Огневич умилила поклонников обложкой нового альбома



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Огневич хочет донести, что каждый украинец должен гордиться своим культурным наследием и с детства впитывать всю ту музыку, которую мы издавна называнием музыкой поколений

Релиз артистки уже получил одобрительные отзывы от поклонников артистки

Популярная украинская артистка презентовала студийный альбом «Сила поколінь». В него вошли десять композиций, которые известны всем украинцам с детства. Это и «Щедрик», и «Пречиста Діва», и «Музиченьки», и «Тиха ніч», и «Чом ти не прийшов», и многие другие песни. Специально для обложки нового альбома Злата Огневич снялась с младенцем, который символизирует начало мира и начала новой жизни, что весьма символично в преддверии Нового года и Рождества.

Когда мы готовили этот альбом и я увидела партитуру «Щедрика», я обрадовалась невероятно, потому что это была моя детская мечта - спеть ее! Спасибо талантливому саундпродюсеру релиза Михаилу Некрасову за каждый особый трек! - прокомментировала выход нового альбома Злата Огневич.