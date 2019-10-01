Мадонна впервые выступила на сцене вместе с дочерьми



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Мадонна

У «поп-королевы» шестеро детей, четверо из которых – приемные

61-летняя Мадонна выступила вместе со своими дочерьми. Близняшки Стелла и Эстер активно вошли в образы, танцуя в дерзких блестящих костюмах и сапогах. Финальным штрихом их сценических нарядов стала яркая новогодняя мишура.

Сама Мадонна предпочла придерживаться образа Мадам Икс и вышла на сцену с «пиратской» повязкой на глазу, в полицейской шляпе и оверсайз-накидке. «Счастливого Нового года! От Мадам Икс и семьи…» – написала Мадонна в Instagram.

Поклонников умилила такая трогательная семейная идиллия. «Благословений предостаточно для этого», «Люблю тебя, Королева», «Крутышки», «Оставайтесь веселыми, леди», «Это так мило», — прокомментировали подписчики под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 30 Сен 2019 в 9:35 PDT

У Мадонны шестеро детей, четверо из которых – приемные. Дэвида певица усыновила в 2006 году, Чифундо – удочерила в 2009 году, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. От актера Карлоса Леона и у Мадонны есть 23-летняя дочь Лурдес, а от кинорежиссера Гая Ричи — 19-летний сын Роко.

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