«Бути сильним». Макс Барських презентував кліп на зворушливу пісню

Напередодні артист презентував альбом «Місто дощів»

Співак Макс Барських презентував відеокліп на композицію «Бути сильним», яка стала новим синглом з україномовного альбому «Місто дощів». У треку артист порушує тему розлуки з коханими людьми під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста.

За словами Барських, пісня «Бути сильним» – своєрідний внутрішній монолог сучасних героїв, українських військових, котрі тримають на собі цілий світ і попри все змушені залишатися сильними. «Спілкуючись зі своїми друзями, які зараз на фронті, та зі шанувальниками, рідні яких боронять Україну, я розумію, що найскладніше для військових і їхніх родин – це невідомість. Коли кожен день минає без відповіді, наскільки тривалою буде розлука і коли вони зможуть знову повернутися додому, щоб обійняти своїх коханих», – розповів Макс Барських.

Артист наголосив, що рішення залишити близьких людей, аби піти захищати Батьківщину, – надзвичайно складне. Але це усвідомлений вибір, який українці роблять щодня. Саме цим людям співак присвятив свою нову роботу. Режисером відеокліпу «Бути сильним» виступив кліпмейкер, продюсер Алан Бадоєв. Почути наживо пісні з нової україномовної платівки Макса Барських шанувальники зможуть під час великого шоу «Разом буде Ок«, яке відбудеться 13 грудня у київському «Палаці спорту».

Зазначимо, напередодні Макс Барських випустив альбом «Місто дощів». Його артист написав лише за три дні. До платівки увійшли композиції «Кохай», «Бути сильним», «Все ОК», «Спи» та «Місто дощів». На всі пісні були відзняті кліпи за один день просто неба.