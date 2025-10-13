Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Російська виконавиця Алла Пугачова нещодавно перервала публічне мовчання
скриншот: Youtube/skazhigordeevoy

Виконавиця Міла Нітіч має особисту історію з російською артисткою

Напередодні співачка Міла Нітіч відіграла перший сольний концерт після ребрендингу свого проєкту Mila Nitich. Перед початком шоу, яке пройшло в одному з павільйонів Національного комплексу «Експоцентр України» столиці, гостям показали відео. В ньому засвітилась і російська співачка Алла Пугачова. Нітіч пояснила «Главкому», чому залишила у відео так звану «хорошу росіянку», до якої ставлення українців неоднозначне. Повне інтерв'ю артистки можна прочитати тут: Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте.

На екрані гостям концерту показали оголошення лауреатів міжнародного конкурсу «Нова хвиля 2009», який проходив в латвійській Юрмалі. Тоді Міла Нітіч отримала від Алли Пугачової «Золоту зірку Алли» та $50 тис. для розвитку кар'єри. Після початку повномасштабної війни російська співачка з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, та двома неповнолітніми дітьми переїхали з РФ до Ізраїлю. Періодично зіркова родина живе на Кіпрі та у Латвії.

«Я ніколи не була флюгером. В мене завжди було стале відношення до Алли Борисівни. Це однозначно людина-епоха, людина фундаментальна, людина-глиба, яка несла з собою ціле покоління крутих пісень. І навіть сьогодні від малого до великого знають, хто така Пугачова… Вона пережила всіх дрібних і не дуже політиків і завжди мала чітку, сформовану свою думку. Завжди мала позицію. Бо як кажуть – поза і позиція не одне й те саме», – розповіла «Главкому» Міла Нітіч.

За словами Міли Нітіч, їй завжди імпонувала позиція Алли Пугачової. «Як я можу ставитися до людини, яка колись дала мені дорогу в життя? Я не можу ставитися до неї апріорі погано. Тим більше що вона завжди була на стороні правди і навіть істини. То чого, за що її судити?», – заявила співачка.

Нітіч впевнена, що чим публічніша, популярніша людина, тим прискіпливіше до неї будуть ставитися в суспільстві. «Але вона завжди вміла тримати удар. Дуже гідно і дуже красиво. Я до кінця життя буду вдячною цій людині за те, що вона для мене зробила. Вона подарувала мені шанс на майбутнє, на велику сцену. За що їй просто низький уклін», – підсумувала Міла Нітіч.

Зазначимо, що у фестивалі «Нова хвиля 2009» взяли участь артисти з понад десяти країн, а журі очолювали Ігор Крутой і Раймонд Паулс. Україну тоді представили Міла Нітіч, Джамала та Владислав Левицький. Перше місце тоді розділили Джамала та Джамала Санді Сондоро (Індонезія).

Раніше «Главком» писав, що Алла Пугачова емоційно висловилась після резонансного багатогодинного інтерв’ю, яке дала напередодні.

Читайте також:

Теги: співачка відео Алла Пугачова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пугачової не існує поза російським контекстом
Інтерв'ю Пугачової – діагноз Росії і росіянам
13 вересня, 15:42
Музичних виконавиць багато років плутають не тільки слухачі, але й деякі праціники культурної сфери
Бужинська запропонувала Бучинській завершити скандальний період і заспівати дуетом
18 вересня, 12:40
Зліва направо: Маша Кондратенко, Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва
Відома співачка стала однією з ведучих Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025»
19 вересня, 11:29
Дим здійнявся над містом після атаки
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
4 жовтня, 06:59
Засновниця J’amemme звинуватила Наталію Могилевську у носінні підробок бренду
Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку
8 жовтня, 10:27
Для Юрія Нікітіна та Олі Горбачової це не перша криза в стосунках
Підопічна продюсера Юрія Нікітіна розповіла, як він змінився після оголошення про розлучення
22 вересня, 20:53
Артистка наважилась на експерименти зі стилем
«Це останній мій виклик». Анастасія Приходько приголомшила фанів зовнішніми змінами
29 вересня, 17:11
Доньки Анатолія та Лідії Ротару народили хлопчиків в один день
Потрійне свято в родині Ротару. В один день народились троє хлопчиків (ексклюзив)
11 жовтня, 18:06
На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
5 жовтня, 18:24

Шоу-біз

«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової
«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій
Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж
Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж
Україна обрала представника на Дитяче Євробачення-2025 (відео)
Україна обрала представника на Дитяче Євробачення-2025 (відео)

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua