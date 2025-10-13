«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової

Виконавиця Міла Нітіч має особисту історію з російською артисткою

Напередодні співачка Міла Нітіч відіграла перший сольний концерт після ребрендингу свого проєкту Mila Nitich. Перед початком шоу, яке пройшло в одному з павільйонів Національного комплексу «Експоцентр України» столиці, гостям показали відео. В ньому засвітилась і російська співачка Алла Пугачова. Нітіч пояснила «Главкому», чому залишила у відео так звану «хорошу росіянку», до якої ставлення українців неоднозначне. Повне інтерв'ю артистки можна прочитати тут: Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте.

На екрані гостям концерту показали оголошення лауреатів міжнародного конкурсу «Нова хвиля 2009», який проходив в латвійській Юрмалі. Тоді Міла Нітіч отримала від Алли Пугачової «Золоту зірку Алли» та $50 тис. для розвитку кар'єри. Після початку повномасштабної війни російська співачка з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, та двома неповнолітніми дітьми переїхали з РФ до Ізраїлю. Періодично зіркова родина живе на Кіпрі та у Латвії.

«Я ніколи не була флюгером. В мене завжди було стале відношення до Алли Борисівни. Це однозначно людина-епоха, людина фундаментальна, людина-глиба, яка несла з собою ціле покоління крутих пісень. І навіть сьогодні від малого до великого знають, хто така Пугачова… Вона пережила всіх дрібних і не дуже політиків і завжди мала чітку, сформовану свою думку. Завжди мала позицію. Бо як кажуть – поза і позиція не одне й те саме», – розповіла «Главкому» Міла Нітіч.

За словами Міли Нітіч, їй завжди імпонувала позиція Алли Пугачової. «Як я можу ставитися до людини, яка колись дала мені дорогу в життя? Я не можу ставитися до неї апріорі погано. Тим більше що вона завжди була на стороні правди і навіть істини. То чого, за що її судити?», – заявила співачка.

Нітіч впевнена, що чим публічніша, популярніша людина, тим прискіпливіше до неї будуть ставитися в суспільстві. «Але вона завжди вміла тримати удар. Дуже гідно і дуже красиво. Я до кінця життя буду вдячною цій людині за те, що вона для мене зробила. Вона подарувала мені шанс на майбутнє, на велику сцену. За що їй просто низький уклін», – підсумувала Міла Нітіч.

Зазначимо, що у фестивалі «Нова хвиля 2009» взяли участь артисти з понад десяти країн, а журі очолювали Ігор Крутой і Раймонд Паулс. Україну тоді представили Міла Нітіч, Джамала та Владислав Левицький. Перше місце тоді розділили Джамала та Джамала Санді Сондоро (Індонезія).

