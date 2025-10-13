Головна Скотч Шоу-біз
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло

Ірина Білик на концерті просто неба у Києві, 12 жовьтня 2025 року
Народна артистка дала шостий концерт за пів року у столиці. І знову переаншлаг

Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик 12 жовтня закрила сезон оpenair-заходів у столичному Експоцентрі (ВДНГ). Це вже шостий сольний концерт співачки у столиці України за останні пів року. Перші три супераншлаги артистка відіграла у Палаці «Україна» у квітні до свого 55-річчя. «Главком» детально про них писав тут: У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео).

Влітку артистка мала ще два сольники: один на фестивалі «Покоління», інший – на арт-просторі «В’ява» (ВДНГ). Саме тут «на біс» Білик у другу неділю жовтня провела ще один (вже шостий з квітня) концерт. Це абсолютний рекорд серед українських співачок у 2025 році.

Концерт Ірини Білик у Києві
Концерт Ірини Білик у Києві
12 жовтня  в столиці розпогодилося і прихильники щільним натовпом завітали на ВДНГ.

Погода, відсутність тривог та гарний настрій публіки та співачки сприяли не лише танцям і хоровим співам, а й деяким відвертостям.

Між хітами різних років, які часом голосніше співали глядачі, а не зірка, Ірина отримувала квіти та подарунки. Один з букетів примадонні вручив репортер каналу «1+1» Іван Воробйов. І це Ірину, як кажуть, підбило на задушевну розмову.

«Можливо канал «1+1» мене любить не так, як ти. Ти ж знаєш: завжди там були якісь кулуарні розбірки. Я врешті можу ж це сказати?... Але я точно знаю, що колись «1+1» мене полюбить», – висловила впевненість Білик і подякувала журналісту.

Концерт Ірини Білик у Києві, і як завжди аншлаг
Концерт Ірини Білик у Києві, і як завжди аншлаг
Для необізнаних варто пояснити: довгі роки медіагрупа «1+1» надавала максимальне сприяння лише одній співачці в Україні. І це була Тіна Кароль. Артистку задіювали у всіх можливих проєктах і в ролі ведучої, і в статусі члена журі. А найближчих прямих конкурентів Тіни Кароль, за сучасною термінологією, банили.

Ірина не стала пояснювати, чому «1+1» її «не так любить…», але про це явище відому всьому шоу-бізнесу. Покровительство Тіні Кароль медіа Ігоря Коломойського дивним чином перекривало шлях до ефірів навіть провідним артистам.

Зокрема Білик, якщо й з’являлася на «1+1», то лише в тих рідкісних випадках, коли мова йшла про проєкти Каті Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова, з якими артистка є кумою.

Вчорашній концерт під відкритим небом Білик провела на одному подиху. Вона не приховувала, що деяким з її хітів вже понад 35 років. При цьому серед глядачів 12 жовтня переважала молодь, люди, яким точно менше 35, але всі ці «старі-добрі» пісні вони знають напам’ять.

Це помітила й сама Ірина. «Ви всі такі молоді, красиві», – сипала компліментами артистка. Зворушена глядацькою підтримкою, Ірина спочатку заявила, що вона єдина, чиї пісні мають таку народну любов, але потім схаменулася, додавши, що, можливо, є в Україні ще один артист, який так має таку підтримку публіки. Але не назвала його. Вакарчук?

Завершила Ірина Білик свій виступ прем’єрою – «Запам’ятай мене красивою». Пісня вперше прозвучала на ювілейних концертах навесні, але в ротацію музичних радіостанцій досі ще не потрапила. Проте столична публіка і без ефірів на ТБ та радіо вже вивчила слова наступного хіта. Як не як – шостий концерт за пів року.

Теги: шоубіз Ірина Білик

