Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Галкіна збила автівка
фото instagram.com/maxgalkinru

Галкін показав, яку отримав травму, та розповів, як це сталося

Російський комік Максим Галкін, який відкрито засуджує війну в Україні та критикує російську владу, потрапив під машину в Латвії. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на його заяву у соціальній мережі Instagram та Delfi.

Галкін потрапив в аварію наприкінці липня. Через дорожньо-транспортну пригоду у шоумена пошкоджено руку.

«Я це записую, бо багато хто не розуміє, коли мене збила машина. Я їхав на велосипеді, за всіма правилами, нуль проміле в крові, головною дорогою. Але, на жаль, автолюбитель, який їхав збоку, вискочив на головну, не загальмувавши, і я в нього врізався», – розповів Галкін.

За словами шоумена, концерти він скасовувати не збирається. Він вже дав кілька, і попереду ще будуть виступи. «Живий-здоровий, сподіваюся, скоро все буде добре», – додав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

За даними видання Delfi, ДТП сталася на проспекті Відус. Поліція відкрила кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини аварії.

Шанувальники в коментарях побажали Галкіну якнайшвидшого одужання. Фани зазначили, що артистові пощастило, адже він відбувся лише ушкодженою рукою.

Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії (відео) фото 1
фото: скріншот

Зазначимо, що щоліта Галкін з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми приїжджають до Латвії. Цього року сімейство, як завжди, прибуло до Юрмали на музичний фестиваль своєї подруги Laima RendezVous.

Нагадаємо, минулого року Максим Галкін викрив роботу російських пропагандистів, які вдаються до наймання ботів, що залишають під дописами шоумена образливі коментарі.

За словами Галкіна, ті згадують його виступи на українських заходах та поширюють фейки про те, що його концерти нікому не цікаві.

Шоу-біз

