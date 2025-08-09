Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки»
фото з відкритих джерел

Ліна Костенко виступила проти концертів у Львові, звинувативши організаторів у порушенні авторського права

Відома українська письменниця Ліна Костенко виступила проти проведення двох концертів «Очима ти сказав мені: Люблю» у львівському театрі імені Марії Заньковецької, де мали виконуватися її твори. Вона звинуватила організаторів у грубому порушенні авторського права та невиконанні домовленості щодо відрахувань на ЗСУ. У відповідь агенції-організатори змінили програму та назву події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Читомо».

Ліна Костенко зазначає, що концерти «Очима ти сказав мені: Люблю», які мали відбутися 11 серпня, були анонсовані без її дозволу. Після вимог письменниці, організатор, концертна агенція «Atmosphere», змінила назву заходу на «Кохайтеся чорнобриві» і повідомила, що у програмі звучатимуть поезії інших авторів.

У своєму зверненні письменниця попросила вибачення у глядачів, акторів та театру за ситуацію, що склалася. «І глядач, і актори, звичайно ж, не знали, що організатори концерту грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором», – зазначила Ліна Костенко.

У своєму зверненні Ліна Костенко пояснила, що після подібного концерту у Києві 30 червня вона встановила дві чіткі умови для всіх майбутніх заходів:

  • Програма та концепція концерту мають бути заздалегідь погоджені з авторкою.
  • Частина коштів від продажу квитків має бути спрямована на потреби ЗСУ.

Письменниця зазначила, що організатори київського концерту виконали цю умову, переказавши військовим 470 тис. грн. Однак, у випадку з львівськими концертами, «жодна з двох вищезгаданих умов не була дотримана».

«Через це я була змушена скасувати ці концерти», – заявила Ліна Костенко. Вона також наголосила, що цей випадок – не єдиний приклад неповаги до авторського права, і принагідно заборонила виставу «Ко:ліна» театральної спільноти DSP, про яку дізналася з інтернету.

На завершення свого звернення Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки», і пообіцяла зустрітися зі своїми шанувальниками в «інших – суголосніших – контекстах».

Нагадаємо, українська поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидентка Ліна Костенко розповіла про те, як випадково зустріла російського диктатора Володимира Путіна у Києві. Про це вона сказала в ефірі «Радіо Хартія», передає «Главком».

«Він йшов по всьому Хрещатику. А ми якраз йшли з Києво-Могилянської академії. Коли за Пасаж – Путін. Так ми пішли за ним. А Хрещатик уже був порожній майже. І ми йшли і дуже жартували. І я тоді сказала: «Це ж путін зараз йде по Хрещатику і думає: «Мати міст руських», – каже вона.

Письменниця додала, що було дуже дивно, що ніхто не помітив, що Путін без супроводу українців йшов Києвом. Хоча була присутня численна охорона.

Читайте також:

Теги: Львів скандал Ліна Костенко концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі європейські виробники оборонної продукції стверджують, що їхня зброя пройшла «бойові випробування» після коротких польотів
Західні компанії «фальсифікують» бойові випробування дронів – The Telegraph
12 липня, 10:40
Наразі колишньому викладачу повідомлено про підозру
«Дипломатичний» виїзд за $18 тис: у Львові викрито ексвикладача вишу
19 липня, 08:05
У Львові та області після сильної зливи затопило вулиці
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
10 липня, 12:43
У 45 пацієнтів, які відвідували ресторан, лабораторно виявлено сальмонелу ентерітідіс
Отруєння в ресторані Кацуріна: у потерпілих виявлено сальмонельоз
21 липня, 20:20
Вчора Яну Табачнику могло б виповнитись 80 років
80-річчя покійного Яна Табачника спровокувало скандал в українському шоу-бізнесі
1 серпня, 10:20
Перед відкриттям заклад освятив священник, повідомив ресторатор
Сирих яєць більше не буде: Кацурін анонсував відкриття ресторану у Львові
4 серпня, 16:38
Будівництво фінансується за рахунок кредиту, взятого Львовом
Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу
7 серпня, 21:55
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події
У ДТП на Львівщині загинув чоловік, ще двоє травмувались
Вчора, 22:32
Пожежа у львівському готелі «Власта» сталася 4 серпня
Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
5 серпня, 11:58

Шоу-біз

Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії (відео)
Максим Галкін потрапив під автівку в Латвії (відео)
У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів
У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів
«Вкрала». Полякова здивувала прихильників новим синглом
«Вкрала». Полякова здивувала прихильників новим синглом
«Наче засмага на шкірі». Макс Барских презентував запальний сингл
«Наче засмага на шкірі». Макс Барских презентував запальний сингл
Маша Кондратенко у новому кліпі зіграла роль мухи та натякнула, що треба українцям
Маша Кондратенко у новому кліпі зіграла роль мухи та натякнула, що треба українцям
Віктор Павлік та його ексдружина щемливо вшанували пам'ять покійного сина
Віктор Павлік та його ексдружина щемливо вшанували пам'ять покійного сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
4688
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
4151
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
2863
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2767
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua