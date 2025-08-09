У Львові скасовано концерти за творами Ліни Костенко: письменниця виступила проти організаторів

Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки»

Ліна Костенко виступила проти концертів у Львові, звинувативши організаторів у порушенні авторського права

Відома українська письменниця Ліна Костенко виступила проти проведення двох концертів «Очима ти сказав мені: Люблю» у львівському театрі імені Марії Заньковецької, де мали виконуватися її твори. Вона звинуватила організаторів у грубому порушенні авторського права та невиконанні домовленості щодо відрахувань на ЗСУ. У відповідь агенції-організатори змінили програму та назву події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Читомо».

Ліна Костенко зазначає, що концерти «Очима ти сказав мені: Люблю», які мали відбутися 11 серпня, були анонсовані без її дозволу. Після вимог письменниці, організатор, концертна агенція «Atmosphere», змінила назву заходу на «Кохайтеся чорнобриві» і повідомила, що у програмі звучатимуть поезії інших авторів.

У своєму зверненні письменниця попросила вибачення у глядачів, акторів та театру за ситуацію, що склалася. «І глядач, і актори, звичайно ж, не знали, що організатори концерту грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором», – зазначила Ліна Костенко.

У своєму зверненні Ліна Костенко пояснила, що після подібного концерту у Києві 30 червня вона встановила дві чіткі умови для всіх майбутніх заходів:

Програма та концепція концерту мають бути заздалегідь погоджені з авторкою.

Частина коштів від продажу квитків має бути спрямована на потреби ЗСУ.

Письменниця зазначила, що організатори київського концерту виконали цю умову, переказавши військовим 470 тис. грн. Однак, у випадку з львівськими концертами, «жодна з двох вищезгаданих умов не була дотримана».

«Через це я була змушена скасувати ці концерти», – заявила Ліна Костенко. Вона також наголосила, що цей випадок – не єдиний приклад неповаги до авторського права, і принагідно заборонила виставу «Ко:ліна» театральної спільноти DSP, про яку дізналася з інтернету.

На завершення свого звернення Ліна Костенко закликала учасників і організаторів мистецьких подій дотримуватися не лише юридичних норм, а й перебувати в «зоні етичної безпеки», і пообіцяла зустрітися зі своїми шанувальниками в «інших – суголосніших – контекстах».

