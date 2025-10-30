Лобода та Галкін відірвались на закритій вечірці. Росіянин заспівав хіт Степана Гіги (відео)

Зіркові друзі продовжують бачитися на заходах в різних куточках світу

Співачка Світлана Лобода та російський шоумен Максим Галкін виступили на корпоративі. Знаменитості виконали, зокрема, добре відомі українські хіти. Про це повідомляє «Главком» з посланням на соцмережі Лободи.

Менеджер Світлани Лободи, Максим Головкин, гучно відсвяткував своє 30-річчя. Судячи з його соцмереж, перед вечіркою в нього був тривалий переліт з Азії до американської Флориди. Локацію корпоративу ані він, ані Лобода відзначати в соцмережах не стали.

Менеджер співачки Світлани Лободи, Максим Головкин, перед святкуванням 30-річчя вирушив з Азії до Північної Америки фото: Instagram/ma777kc

Основним з хедлайнерів вечірки став чоловік російської співачки Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін, якого у РФ визнали так званим «іноагентом». Після початку повномасштабної війни він не вперше виступає на корпоративах з українськими організаторами та гостями. Ба більше – співає відомі хіти. Не став виключенням і ювілей Максима Головкина Максим Галкін в компанії Світлани Лободи виконав пісню «Цей сон» народного артиста Степана Гіги.

Зіркові друзі не ховались від фотографів та не соромились танцювати під різні хіти. До речі, Лобода виконала свій хіт Superstar («Суперзвезда»). А Галкін також заспівав легендарну українську пісня «Смерека», написана Володимиром Кудрявцевим (музика) та Миколою Луківим (слова). Вперше вона прозвучала у виконанні Василя Зінкевича в складі ансамблю «Смерічка», який зробив композицію всенародним хітом 1970-х років.

Шоумен Максим Галкін та співачка Світлана Лобода відриваються на ювілеї Максима Головкина фото: Instagram/lobodaofficial

Лобода давно дружить з Пугачовою та Галкіним, до повномасштабної війни не раз була в них в гостях у великому замку у селі Грязь (Московська область). Добрі відносини вони зберегли і після початку повномасштабної війни. Зазначимо, росіяни переїхали з РФ до Ізраїлю. Також періодично живуть в Латвії та на Кіпрі.

До спільної вечірки Світлани Лободи та Максима Галкіна користувачі соцмереж поставились здебільшого позитивно. В коментарях під дописом Лободи всі коментарі – позитивні. Артистці не раз до цього «прилітало» за те, що вона чи її менеджмент «підчищає» повідомлення. Багато хто й досі не простив уродженці Ірпеня активну роботу на російському музичному та розважальному ринку до 24 лютого 2022 року. Також вони не сприймають «хороших росіян», до яких номінально належить Максим Галкін.

В коментарях під дописом Лободи переважно позитивні коментарі скриншоти: Instagram/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода та її менеджер Максим Головкин фото: Instagram/lobodaofficial

