Мама Селены Гомес была против ее съемок в фильме Вуди Аллена

Селена Гомес большое внимание уделяет своей музыкальной карьере, но и об актерской не забывает.

Девушка приняла участие в новой картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», однако ее выход омрачается скандалом, связанным с известным режиссером. Многие поклонники Селены пытаются надавить на девушку, чтобы та отказалась от своего участия в проекте. К числу негодующих примкнула и мама певицы. Одна из фанаток Гомес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес большое внимание уделяет своей музыкальной карьере, но и об актерской не забывает.

Девушка приняла участие в новой картине Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», однако ее выход омрачается скандалом, связанным с известным режиссером. Многие поклонники Селены пытаются надавить на девушку, чтобы та отказалась от своего участия в проекте. К числу негодующих примкнула и мама певицы.

Одна из фанаток Гомес написала, что Селена должна отказаться от роли в фильме Аллена, на что мама девушки ответила: «Ее никто не может заставить что-то делать. Я ей давно говорила, чтобы она не работала с ним, но она меня не слушала. У нее отличная команда, состоящая из достойных людей, и никто не контролирует ее. Все советы Селена пропускает мимо ушей и только сама принимает решения». Пока Гомес не дает официальных комментариев относительно работы у Вуди Аллена, однако некоторые звезды уже отдали свой гонорар за съемки на благотворительность.





Джерело: popcornnews