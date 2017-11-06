Кристина Перри родила дочь

«Лучший подарок, который мы только могли себе представить!!! Добро пожаловать в этот мир, наша Кармелла Стэнли Костабил. Мама и наша принцесса чувствуют себя хорошо, а отец не может перестать плакать!» - написал Пол.

Кристина и Пол начали встречаться в январе 2016-го, однако познакомились за три года до этого - Пол брал у Кристины интервью. 21 июня 2017-го пара объявила о помолвке, а 5 августа Перри призналась в Instagram, что беременна. 12 декабря прошлого года пара поженилась в Нью-Йорке.