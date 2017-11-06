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    Кристина Перри родила дочь

    Супруг Кристины поделился радостной новостью в соцсети
    Певица и автор, пожалуй, самого популярного саундтрека вампирской саги "Сумерки" - A Thousand Years - Кристина Перри впервые стала мамой. У нее и репортера Пола Костабила родилась дочь, которая получила имя Кармелла Стэнли. Первой фотографией малышки и радостной новостью в соцсетях поделился Пол. «Лучший подарок, который мы
    • Сьогодні, 17:46
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    Супруг Кристины поделился радостной новостью в соцсети

    Певица и автор, пожалуй, самого популярного саундтрека вампирской саги "Сумерки" - A Thousand Years - Кристина Перри впервые стала мамой. У нее и репортера Пола Костабила родилась дочь, которая получила имя Кармелла Стэнли. Первой фотографией малышки и радостной новостью в соцсетях поделился Пол.

    Кристина и Пол начали встречаться в январе 2016-го, однако познакомились за три года до этого - Пол брал у Кристины интервью. 21 июня 2017-го пара объявила о помолвке, а 5 августа Перри призналась в Instagram, что беременна. 12 декабря прошлого года пара поженилась в Нью-Йорке.

    Джерело: Hello!

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