Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа



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Мария Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka/

Певица пыталась спасти отношения ради дочери

Популярная украинская певица Мария Бурмака рассказала, как ушла от мужа и продолжила двигаться вперед несмотря на боль и горе.

Мария вышла замуж за продюсера Дмитрия Небисийчука, а в 25 лет родила дочь Ярину. Но прошло пять лет и отношения пары ухудшились. Через многочисленные конфликты и недоразумения, забрав ребенка, певица ушла от Дмитрия.

«Мы расстались первый раз, когда Ярине было 5 лет. Это была такая ситуация, когда я хотела выйти из дома ночью, в чем была, забрав ребенка. Сейчас есть женщины, которые переживают моменты или физического или морального насилия. Это порождает страх и ты чувствуешь себя растерянной, ты не знаешь, куда тебе идти, куда тебе бежать», - призналась Мария.

Однако певица надеялась, что муж изменится и вернулась к нему, поскольку хотела удержать семью, и не лишать свою дочь родительской любви. Но на этот раз их брак распался окончательно.

«Мне хотелось удержать, мне хотелось сохранить семью. Я традиционного украинского воспитания, ближе к патриархату даже если кому-то так не кажется. Мне хотелось сохранить семью для Ирины, но поняла в какой-то момент, что потеряю себя», - сообщила звезда .

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