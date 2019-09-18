  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа

    • Розсилка
    <p>Мария Бурмака</p> <p>Фото: instagram.com/mariaburmaka/</p> - Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа

    Мария Бурмака

    Фото: instagram.com/mariaburmaka/

    Певица пыталась спасти отношения ради дочери

    Популярная украинская певица Мария Бурмака рассказала, как ушла от мужа и продолжила двигаться вперед несмотря на боль и горе.

    Мария вышла замуж за продюсера Дмитрия Небисийчука, а в 25 лет родила дочь Ярину. Но прошло пять лет и отношения пары ухудшились. Через многочисленные конфликты и недоразумения, забрав ребенка, певица ушла от Дмитрия.

    «Мы расстались первый раз, когда Ярине было 5 лет. Это была такая ситуация, когда я хотела выйти из дома ночью, в чем была, забрав ребенка. Сейчас есть женщины, которые переживают моменты или физического или морального насилия. Это порождает страх и ты чувствуешь себя растерянной, ты не знаешь, куда тебе идти, куда тебе бежать», - призналась Мария.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Мария Бурмака впервые рассказала, как ушла от мужа
    Фото: instagram.com/mariaburmaka/

    Однако певица надеялась, что муж изменится и вернулась к нему, поскольку хотела удержать семью, и не лишать свою дочь родительской любви. Но на этот раз их брак распался окончательно.

    «Мне хотелось удержать, мне хотелось сохранить семью. Я традиционного украинского воспитания, ближе к патриархату даже если кому-то так не кажется. Мне хотелось сохранить семью для Ирины, но поняла в какой-то момент, что потеряю себя», - сообщила звезда .

     Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ