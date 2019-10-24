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    Шоу-биз

    Maruv вернется на «Танцы со звездами»

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    <p>Марув</p> <p>instagram / maruvofficial</p> - Maruv вернется на «Танцы со звездами»

    Марув

    instagram / maruvofficial

    В воскресенье обещают мистический эфир

    В финале «Танце со звездами» ведущей балкона станет эпатажная артистка Maruv. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, теперь латексная дева будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей.

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    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»
    Maruv вернется на «Танцы со звездами»

    Также стало известно, что самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди.

    Елена Кравец покажет всем, что она тоже настроена побеждать и готова удивлять. Поэтому вместе со своим партнером готовится овладеть хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец. В свою очередь, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара овладеет сложнейший вид искусства - балет. Гимнастка впервые поборется за звание черного лебедя. Оценит такую смелость судья проекту Екатерина Повар, зрители узнают уже скоро.

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    знаменитости Танцы со звездами актер шоу-бизнес
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