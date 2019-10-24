Maruv вернется на «Танцы со звездами»



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Марув instagram / maruvofficial

В воскресенье обещают мистический эфир

В финале «Танце со звездами» ведущей балкона станет эпатажная артистка Maruv. Еще совсем недавно зрители хотели вернуть ее в проект, теперь латексная дева будет встречать звезд на балконе и первой узнавать об оценках судей.

Также стало известно, что самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди.

Елена Кравец покажет всем, что она тоже настроена побеждать и готова удивлять. Поэтому вместе со своим партнером готовится овладеть хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец. В свою очередь, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара овладеет сложнейший вид искусства - балет. Гимнастка впервые поборется за звание черного лебедя. Оценит такую смелость судья проекту Екатерина Повар, зрители узнают уже скоро.

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