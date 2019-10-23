Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina/
Звезда с мужем и дочерью находится на отдыхе
Ведущая и блогерша Маша Ефросинина порадовала фантов фото в купальнике. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фотографию в купальнике, сделанное во время отдыха в Мексике.
На Селфи Маша изображена в монокини бледно-зеленого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте и визуализацией ремня, который подчеркнул ее талию.
«Фото в купальнике для привлечения внимания к теме - мелатонина! Отчасти из-за него родного я не могла делать подобные фото долгие годы! Именно его отсутствие в моей жизни привела меня когда-то в начале всех моих проблем с лишним весом!», - отметила Ефросинина.