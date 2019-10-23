Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)



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Маша Ефросинина instagram.com/mashaefrosinina/

Звезда с мужем и дочерью находится на отдыхе

Ведущая и блогерша Маша Ефросинина порадовала фантов фото в купальнике. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фотографию в купальнике, сделанное во время отдыха в Мексике.

На Селфи Маша изображена в монокини бледно-зеленого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте и визуализацией ремня, который подчеркнул ее талию.

«Фото в купальнике для привлечения внимания к теме - мелатонина! Отчасти из-за него родного я не могла делать подобные фото долгие годы! Именно его отсутствие в моей жизни привела меня когда-то в начале всех моих проблем с лишним весом!», - отметила Ефросинина.