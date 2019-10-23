  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)

    • Розсилка
    <p>Маша Ефросинина</p> <p>instagram.com/mashaefrosinina/</p> - Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)

    Маша Ефросинина

    instagram.com/mashaefrosinina/

    Звезда с мужем и дочерью находится на отдыхе

    Ведущая и блогерша Маша Ефросинина порадовала фантов фото в купальнике. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала фотографию в купальнике, сделанное во время отдыха в Мексике.

    На Селфи Маша изображена в монокини бледно-зеленого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте и визуализацией ремня, который подчеркнул ее талию.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)
    Маша Ефросинина похвасталась восхитительной фигурой в купальнике (фото)

    «Фото в купальнике для привлечения внимания к теме - мелатонина! Отчасти из-за него родного я не могла делать подобные фото долгие годы! Именно его отсутствие в моей жизни привела меня когда-то в начале всех моих проблем с лишним весом!», - отметила Ефросинина.

     Читайте также: Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

     

    знаменитости шоу-бизнес Маша Ефросинина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ