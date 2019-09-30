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    Шоу-биз

    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз

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    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз

    Актриса показала «Служебный роман» в виде зажигательного фристайла

    Актриса студии «Квартал 95» и участница проекту «Танцы со звездами» Елена Кравец зажгла паркет откровенным танцем. Во время шестого прямого эфира шоу Елена Кравец и ее партнер Макс Леонов продемонстрировали на паркете «Служебный роман» в виде соблазнительного фристайла.

    Добавить перчинку в пляс Кравец решила с помощью стриптиза, который она соблазнительно станцевала на столе.

    После выступления судьи заявили, что пара выложилась на все 100%.

    Напомним, во время шестого прямого эфира «Танцев со звездами» в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Дзидзьо и Яна Цибульская. Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская.

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    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз
    Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз

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