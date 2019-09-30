Мать троих детей Елена Кравец станцевала стриптиз



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Актриса показала «Служебный роман» в виде зажигательного фристайла

Актриса студии «Квартал 95» и участница проекту «Танцы со звездами» Елена Кравец зажгла паркет откровенным танцем. Во время шестого прямого эфира шоу Елена Кравец и ее партнер Макс Леонов продемонстрировали на паркете «Служебный роман» в виде соблазнительного фристайла.

Добавить перчинку в пляс Кравец решила с помощью стриптиза, который она соблазнительно станцевала на столе.

После выступления судьи заявили, что пара выложилась на все 100%.

Напомним, во время шестого прямого эфира «Танцев со звездами» в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Дзидзьо и Яна Цибульская. Так, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская.