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    Шоу-биз

    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа

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    Майли Сайрус 

    Пара съехалась только в начале сентября

    Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус после того, как певица поцеловалась с девушкой. Теперь эпатажная звезда рассталась с Кейтлин Картер. Отношения влюбленных продлились всего один месяц. О разрыве девушек сообщили источники, приближенные к паре.

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    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа
    Майли Сайрус рассталась с любовницей, ради которой бросила мужа

     «Майли и Кейтлин расстались. Но они по‑прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расставались с возлюбленными. Но теперь они больше не состоят в романтических отношениях», – цитирует People инсайдера.

    Несмотря на расставание, девушки все еще живут вместе в Лос-Анджелесе. Пара съехалась только в начале сентября.

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