Медведчук пришел в Раду в часах Rolex стоимостью 1 млн грн (видео)



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Стоимость таких часов на официальном сайте Rolex - $ 34,6 тыс.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук пришел на заседание Верховной Рады в часах Rolex стоимостью $ 34 тыс. Или 1 млн грн. Об этом сообщил журналист «Голоса народа» Всеволод Филимоненко и обнародовал соответствующее видео.

«Главный по проблемам голодающего и угнетенного Донбасса, народный депутат Виктор Медведчук пришел в Раду в часах Rolex стоимостью $ 34 тыс. Или 1 млн грн. Как оценивать такое вызывающее поведение нардепа, написать сложно, поэтому лучше воздержаться от комментариев ... зритель рассудит », - пишет издание.