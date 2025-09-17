Головна Скотч Шоу-біз
«Мені краще піти». Пугачова емоційно висловилась після резонансного інтерв’ю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Пугачова: «Хвилинний порив говорити зник..»
фото: скріншот з відео

Алла Пугачова опублікувала пост після резонансного інтерв’ю в якому критикувала російську владу

Російська співачка Алла Пугачова 16 вересня опублікувала в Instagram новий допис, який викликав багато обговорень. Ця заява з’явилася після хвилі критики, яка обрушилася на артистку через її нещодавнє інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аллу Пугачову.

У своєму дописі Пугачова написала: «Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій бокал. Мені краще піти, усміхаючись».

Це сталося на тлі скандальних заяв, зроблених співачкою в інтерв’ю, де вона розкритикувала російську владу за війну проти України та висловилася про деяких колег по шоубізнесу. Зокрема, вона позитивно відгукнулася про чеченського політика Джохара Дудаєва, назвавши його «порядною, інтелігентною й гарною людиною». Після цього російський адвокат Олександр Трещов подав на неї до суду з вимогою компенсації за «моральну шкоду».

На заяву Пугачової відреагували багато знаменитостей. Українська співачка Наталія Могилевська подякувала артистці та процитувала рядок з її пісні: «А кто-то заплачет быть может… Вдячна Богу за вас».

«Мені краще піти». Пугачова емоційно висловилась після резонансного інтерв’ю фото 1
скріншот

Донька Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, залишила під дописом емодзі у вигляді серця.

«Мені краще піти». Пугачова емоційно висловилась після резонансного інтерв’ю фото 2
скріншот

Як відомо, музична виконавиця Алла Пугачова у майже чотиригодинному інтерв'ю розповіла, що особисто знала чеченського військового і політичного діяча Джохара Дудаєва. Російська співачка звернулась до його вдови, Алли Дудаєвої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «Скажи Гордеевой».

«Він настільки був пристойною, порядною, інтелігентною, красивою людиною. А дружина яка, ой як дружина… Художниця, письменниця, політикиня. Мені навіть соромно. Вона дзвонила мені наче думала, що я можу чимось допомогти. А чим я могла допомогти? Нічим. Мені зараз соромно їй привіт передати», – розповіла Пугачова.

Російська співачка, яка з родиною виїхала з РФ після початку повномасштабної війни в Україні, звернулась до Алли Дудаєвої.

Читайте також:

Теги: Алла Пугачова інтерв'ю

