Алла Пугачова розповіла, як Кремль вмовляв її не покидати Росію

Титулована співачка поспілкувалась з російським «іноагентом» Катериною Андрєєвою та згадала про перші місяці повномасштабної війни

Російська співачка Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. В майже чотиригодинному відео 76-річна артистка, яка разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, підтримує Україну, розповіла про виїзд з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «Скажи Гордеевой».

Коли почалась повномасштабна війна, Максим Галкін, стверджує Алла Пугачова, був за кордоном. Сама ж співачка з двома дітьми (двійнята Ліза Єлизавета та Гаррі, 18.09.2013 р.н.) була вдома. Саме в той момент Аллі Борисівні потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль.

«Вони мене просто врятували тоді, бо там був лікар, який мені був дуже потрібний. Щойно я поїхала, таке почалося! Цей священник дурний, Ткачов, казав: «Яке щастя! Очистилося повітря! Вона поїхала». Я й не збиралася їхати. Думаю, ну, напевно, це його думка. Потім, оскільки ми проти війни, накинулися якісь люди, писали в Останкіно (головний телецентр РФ, – «Главком») суцільні образи. Ну, раз не подобається, починаєш думати, що тут робити тоді. Мої друзі мені сказали: «З тобою хочуть поговорити». А Макс уже висловився на той час», – розповіла Алла Пугачова.

На серйозну розмову артистку викликав перший заступник керівника адміністрації президента РФ, Сергій Кирієнко.

«Серьожу я знала, завжди до нього добре ставилася. Думаю, ну добре, піду поговорю. Може, що підкаже. Запитав, чим незадоволена. Сказала, що незадоволена вседозволеністю. Я в принципі можу відмовитися від усього, все пережити і все повз вуха пропустити. Але мене дуже хвилює вседозволеність у бік нашої родини. Я вважаю, що це дуже погано, тому що вони порепетирують на нас і я хвилююся за вас.

Він спитав: «Збираєтеся їхати?». Я відповіла, а чого мені їхати. Він каже, та й справді, я тут почитав... А у нього на столі - всі матеріали про Макса, що він сказав, як він висловився. Він каже: «Я ось тут подивився, це зрозуміло, на емоціях людина, він такий чутливий, він же артист. Тож я не бачу жодного приводу вам хвилюватися». Я кажу: «Почекайте, ви хоч би попередили, що немає вже свободи слова». Він каже не хвилюйтеся, все гаразд. А я чую щось не те. У повітрі щось висіло. Я навіть поцілувала його. Сказала: «Бувай, Серьожа». І знала, що вже з ним навряд чи зустрінусь», – розповіла про зустріч з Кирієнком Пугачова.

Російський політик Сергій Кирієнко фото: Вікіпедія

Пугачова зазначила, що в неї тоді були відчуття і приємні, і підозрілі, що все виявилося так легко. Тоді співачка поїхала до своїх друзів, композиторів Ігоря Ніколаєва та Ігоря Крутого.

«Я кажу: «Ігорьок, слухай, є нормальні люди! Ось Кирієнко! Я просто у захваті, як він все правильно розуміє (сміється. – «Главком»). Через два дні дали «іноагента» (Максиму Галкіну. – «Главком»). Звісно, ​​мої друзі, які мене туди привели, сказали: «Не думай ні про що, просто поки що не має контакту з Мін'юстом, з владою. Якогось договорняка, стосовно однієї позиції». Якось дивно. І мені довелося подумати про цю тему», – розповіла Пугачова.

Згодом ці події призвели до того, що зіркова родина остаточно переїхала до Ізраїля. Саме там діти пішли до навчального закладу. Але згодом, через початок війни в регіоні, Пугачова, Галкін, Єлизавета та Гаррі переїхали до Кіпру.

Раніше «Главком» розповідав, що онука української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко сфотографувалась на тлі президента США Дональда Трампа.