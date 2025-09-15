Потап звернувся до Алли Пугачової російською мовою

Продюсер Олексій Потапенко присвятив російській співачці окрему публікацію у своїх соцмережах

Репер Потап відреагував на інтерв'ю російської музичної виконавиці Алли Пугачової, яке за декілька днів набрало понад 16 млн переглядів. Олексій Потапенко опублікував лаконічний пост з портретом співачки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Потапа.

Після виходу інтерв'ю 76-річної Пугачової, яка після початку повномасштабної війни разом з родиною виїхала з РФ, думки українців розділилися. Дехто висловив підтримку дружині гумориста Максима Галкіна. Багато ж засудили за те, що Алла Пугачова, зокрема, не закликала росіян припинити війну, не йти до армії та не виконувати наказів генералів диктатора Путіна.

Втім репер Потап зазначив російською мовою, що підтримує у всьому Аллу Борисівну (вказав ініціали А.Б.). Для Олексія Потапенка саме російська виконавиця номер один, тому, вочевидь, він і додав червоні сердечка в публікації.

Останнім часом під публікаціями Потапа в Instagram, де на нього підписані майже 2 млн фолловерів, не так багато коментарів. Втім, цього разу користувачі соцмереж не промовчали та іронічно відреагували на звернення репера до Пугачової. Втім, під час написання цього матеріалу, коментарі було видалено. Залишились лише нейтральні та позитивні.

Залишились лише позитивні коментарі скриншоти: Instagram/realpotap

Раніше «Главком» розповідав, що Алла Пугачова попросила пробачення у дружини Джохара Дудаєва. Водночас дружина Максима Галкіна згадала, як Кремль відмовляв її не виїжджати з РФ.