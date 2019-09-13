«Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оливия Калпо Фото: instagram.com/oliviaculpo/

Американская модель порадовала поклонников откровенными снимками

27-летняя «Мисс Вселенная» Оливия Калпо поделилась снимком, на котором она делает селфи в зеркало в ванной комнате. На Оливию надето элегантное шелковое платье на тонких лямках горчичного оттенка. Из-под платья виднеется загорелое тело модели без бра и трусиков. Оливия приняла эффектную позу, подчеркивающую все достоинства ее фигуры.

«Доброе утро, малыши», – написала Калпо в Instagram, дополнив текст эмодзи желтых сердец.

Поклонников восхитило такое откровенное фото. «Цели на тело», «Доброе утро, очаровашка», «Восхитительный наряд», «Королева», «Красотка», «Секси» - прокомментировали подписчики под фото.

Читайте также: Беременная Эшли Грэм выставила огромные бедра в полупрозрачное платье с перьями