«Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
Оливия Калпо
Фото: instagram.com/oliviaculpo/
Американская модель порадовала поклонников откровенными снимками
27-летняя «Мисс Вселенная» Оливия Калпо поделилась снимком, на котором она делает селфи в зеркало в ванной комнате. На Оливию надето элегантное шелковое платье на тонких лямках горчичного оттенка. Из-под платья виднеется загорелое тело модели без бра и трусиков. Оливия приняла эффектную позу, подчеркивающую все достоинства ее фигуры.
Фото: instagram.com/oliviaculpo/
«Доброе утро, малыши», – написала Калпо в Instagram, дополнив текст эмодзи желтых сердец.
Поклонников восхитило такое откровенное фото. «Цели на тело», «Доброе утро, очаровашка», «Восхитительный наряд», «Королева», «Красотка», «Секси» - прокомментировали подписчики под фото.