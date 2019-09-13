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    Шоу-биз

    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами

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    <p>Оливия Калпо</p> <p>Фото: instagram.com/oliviaculpo/</p> - «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами

    Оливия Калпо

    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

    Американская модель порадовала поклонников откровенными снимками

    27-летняя «Мисс Вселенная» Оливия Калпо поделилась снимком, на котором она делает селфи в зеркало в ванной комнате. На Оливию надето элегантное шелковое платье на тонких лямках горчичного оттенка. Из-под платья виднеется загорелое тело модели без бра и трусиков. Оливия приняла эффектную позу, подчеркивающую все достоинства ее фигуры.

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    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    «Мисс Вселенная» Оливия Калпо забыла надеть белье под платье с экстремальными разрезами
    Фото: instagram.com/oliviaculpo/

    «Доброе утро, малыши», – написала Калпо в Instagram, дополнив текст эмодзи желтых сердец.

    Поклонников восхитило такое откровенное фото. «Цели на тело», «Доброе утро, очаровашка», «Восхитительный наряд», «Королева», «Красотка», «Секси» - прокомментировали подписчики под фото.

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    модель
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