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    Шоу-биз

    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку

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    <p>Ник Картер</p> <p>Фото: instagram.com/nickcarter/</p> - Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку

    Ник Картер

    Фото: instagram.com/nickcarter/

    Угрозы сыплются в адрес Ника Картера и его супруги, которая ждет второго ребенка

    Ник Картер, участник группы Backstreet Boys всерьез опасается за жизнь своей беременной супруги Лорен Китт. Женщина ждет второго ребенка и вынуждена постоянно нервничать, так как семейные неурядицы омрачают ожидание крохи.

    Младший брат Ника Картера Аарон, страдающий от шизофрении, расстройства личности и маниакально-депрессивного психоза, заявил брату, что хочет убить его беременную жену. Ответ последовал незамедлительно – Ник сразу же обратился в суд. На кону не только жизнь нерожденного малыша и женщины, но и двухлетнего крохи, который подрастает в семье.

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    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Младший брат участника Backstreet Boys грозится убить беременную невестку
    Фото: instagram.com/nickcarter/

    «У меня не было другого выбора, я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью», – заявил артист.

    На решение суда Аарон отреагировал своеобразно: опубликовал видео в футболке N’Sync — вечных конкурентов Backstreet Boys, и послал к черту всех фанатов Ника и его группы. При этом, угроз в

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