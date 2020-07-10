Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)



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23-летняя модель Тина Кунаки показала новые кадры из откровенной фотосессии instagram.com/tinakunakey/

Для сексуального кадра Кунаки примерила бра и трусики нежного персикового оттенка

Молодая супруга Венсана Касселя приняла участие в завораживающей съемке для бренда нижнего белья Cuup. Звезда продемонстрировала красивый комплект из свежей коллекции. Тину засняли в белом бюстгальтере и трусиках на природе в окружении лошадей.

Кунаки повернулась спиной к фотографу, засветив в кадре роскошные ягодицы. На другом снимке улыбающуюся красотку запечатлели в движении. Пышные и кудрявые волосы Тины эффектно растрепались на бегу.

Для сексуального кадра Кунаки примерила бра и трусики нежного персикового оттенка. Возлюбленная киноактера приняла эротичную позу в воде. «Поиск великолепия в простых мгновениях», - подписали кадр авторы съемки.