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    Шоу-биз

    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)

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    <p>23-летняя модель Тина Кунаки показала новые кадры из откровенной фотосессии</p> <div></div> - Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)

    23-летняя модель Тина Кунаки показала новые кадры из откровенной фотосессии

    instagram.com/tinakunakey/

    Для сексуального кадра Кунаки примерила бра и трусики нежного персикового оттенка

    Молодая супруга Венсана Касселя приняла участие в завораживающей съемке для бренда нижнего белья Cuup. Звезда продемонстрировала красивый комплект из свежей коллекции. Тину засняли в белом бюстгальтере и трусиках на природе в окружении лошадей.

    Кунаки повернулась спиной к фотографу, засветив в кадре роскошные ягодицы. На другом снимке улыбающуюся красотку запечатлели в движении. Пышные и кудрявые волосы Тины эффектно растрепались на бегу.

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    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)
    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)
    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)
    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)
    Молоденька жена Венсана Касселя в прозрачном белье произвела фурор (фото)
    instagram.com/tinakunakey/

    Для сексуального кадра Кунаки примерила бра и трусики нежного персикового оттенка. Возлюбленная киноактера приняла эротичную позу в воде. «Поиск великолепия в простых мгновениях», - подписали кадр авторы съемки.

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