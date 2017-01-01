  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Украинская певица рассказала, как ее втягивали в «политическую петлю»

    По словам Русланы, ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла
    Победительница международного песенного конкурса «Евровидения-2004» певица Руслана рассказала, что пять раз ездила в оккупированный Донецк и помогала освобождать украинских бойцов из плена. [READ_MORE]  Об этом украинская исполнительница рассказала в интервью «Громадскому». «Я совершила пять поездок (в
    • Вчора, 23:49
    • Розсилка

    По словам Русланы, ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла

    Победительница международного песенного конкурса «Евровидения-2004» певица Руслана рассказала, что пять раз ездила в оккупированный Донецк и помогала освобождать украинских бойцов из плена.

    Читайте також

     Об этом украинская исполнительница рассказала в интервью «Громадскому».

    «Я совершила пять поездок (в оккупированный Донецк — Ред.). Когда поняла, что уже меня втягивают в политическую петлю, я сразу выскочила из этого, потому что я считала себя эффективной. Я всегда понимала, что меня будут использовать. Кто разгонял против Русланы негатив? — Кремль, однозначно, российская пропаганда», — призналась певица.

    Руслана Лыжичко добавила, что никогда не пожалеет об этом, ведь ездила туда призывать к мирному процессу. «Если будет стоять вопрос — проливать украинскую кровь или сохранить жизнь, я однозначно выберу второе», — объяснила свои действия она.

    По словам Русланы,  ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла. Она отметила, что тогда она вернулась на подконтрольную Украине территорию с 42 бойцами. 

    Читайте також
    Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ