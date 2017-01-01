Украинская певица рассказала, как ее втягивали в «политическую петлю»

По словам Русланы, ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла

Победительница международного песенного конкурса «Евровидения-2004» певица Руслана рассказала, что пять раз ездила в оккупированный Донецк и помогала освобождать украинских бойцов из плена. [READ_MORE] Об этом украинская исполнительница рассказала в интервью «Громадскому». «Я совершила пять поездок (в



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По словам Русланы, ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла

Победительница международного песенного конкурса «Евровидения-2004» певица Руслана рассказала, что пять раз ездила в оккупированный Донецк и помогала освобождать украинских бойцов из плена.

Об этом украинская исполнительница рассказала в интервью «Громадскому».

«Я совершила пять поездок (в оккупированный Донецк — Ред.). Когда поняла, что уже меня втягивают в политическую петлю, я сразу выскочила из этого, потому что я считала себя эффективной. Я всегда понимала, что меня будут использовать. Кто разгонял против Русланы негатив? — Кремль, однозначно, российская пропаганда», — призналась певица.

Руслана Лыжичко добавила, что никогда не пожалеет об этом, ведь ездила туда призывать к мирному процессу. «Если будет стоять вопрос — проливать украинскую кровь или сохранить жизнь, я однозначно выберу второе», — объяснила свои действия она.

По словам Русланы, ее первая поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военными, попавшими в плен после трагического Иловайского котла. Она отметила, что тогда она вернулась на подконтрольную Украине территорию с 42 бойцами.