Мария Яремчук рассказала, что все топовые артистки не обходятся без шиньонов

Певица рассказала о естественной красоте волос

Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук заявила, что 99% популярных отечественных и зарубежных звезд активно пользуются шиньонами. С их помощью артистки смело меняют свои образы. Также она добавила, что часто обращается к шиньонам во время выступлений на сцене и на ТВ. «За всю свою жизнь я получила массу комплиментов, какие у меня



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Певица рассказала о естественной красоте волос

Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук заявила, что 99% популярных отечественных и зарубежных звезд активно пользуются шиньонами. С их помощью артистки смело меняют свои образы. Также она добавила, что часто обращается к шиньонам во время выступлений на сцене и на ТВ.

«За всю свою жизнь я получила массу комплиментов, какие у меня красивые густые волосы. Они были длинными, короткими, светлыми, темными. Ну а сейчас, знакомьтесь, это мои настоящие волосы», – сказала Яремчук в эфире одной из телепередач.

В гардеробе артистки около десяти шиньонов. Однако в данном телеэфире она продемонстрировала свои натуральные волосы.

«Я себя полюбила, и сейчас понимаю, что каждая наша «неидеальность» и «неправильность» – это наше большое достоинство. На самом деле красота в простоте. В тренде – антигламур. Модно быть максимально природным», – рассказала певица. Таким образом она попыталась успокоить девушек, которые комплексуют из-за своей внешности, стремясь соответствовать навязанным идеалам красоты.

Джерело: Сегодня