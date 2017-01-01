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    Мария Яремчук рассказала, что все топовые артистки не обходятся без шиньонов

    Певица рассказала о естественной красоте волос
    Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук заявила, что 99% популярных отечественных и зарубежных звезд активно пользуются шиньонами. С их помощью артистки смело меняют свои образы. Также она добавила, что часто обращается к шиньонам во время выступлений на сцене и на ТВ. «За всю свою жизнь я получила массу комплиментов, какие у меня
    • 24 Листопада, 15:53
    • Розсилка

    Певица рассказала о естественной красоте волос

    Восходящая звезда украинской сцены Мария Яремчук заявила, что 99% популярных отечественных и зарубежных звезд активно пользуются шиньонами. С их помощью артистки смело меняют свои образы. Также она добавила, что часто обращается к шиньонам во время выступлений на сцене и на ТВ.

    «За всю свою жизнь я получила массу комплиментов, какие у меня красивые густые волосы. Они были длинными, короткими, светлыми, темными. Ну а сейчас, знакомьтесь, это мои настоящие волосы», – сказала Яремчук в эфире одной из телепередач.

    В гардеробе артистки около десяти шиньонов. Однако в данном телеэфире она продемонстрировала свои натуральные волосы.  

    «Я себя полюбила, и сейчас понимаю, что каждая наша «неидеальность» и «неправильность» – это наше большое достоинство. На самом деле красота в простоте. В тренде – антигламур. Модно быть максимально природным», – рассказала певица. Таким образом она попыталась успокоить девушек, которые комплексуют из-за своей внешности, стремясь соответствовать навязанным идеалам красоты.

    Джерело: Сегодня

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