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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> <div></div> - Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса снова подтвердила свой статус одной из самых сексуальных современных звезд

    54-летняя Моника Беллуччи продемонстрировала эффектный образ. Экс-супруга Венсана Касселя выбрала смелый наряд. Она опубликовала кадр фотосессии в этом образе в Instagram. Моника примерила белоснежное платье причудливого кроя с цветочной аппликацией. Она позировала около шеста, на котором сидел белый павлин.

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    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином
    Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином

    Длинный шлейф платья звезды лежал около нее на полу, а благодаря высокому вырезу поклонники смогли рассмотреть стройные ноги брюнетки.

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