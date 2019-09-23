Моника Беллуччи в откровенном платье соблазнительно изгибается у шеста с павлином



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

Актриса снова подтвердила свой статус одной из самых сексуальных современных звезд

54-летняя Моника Беллуччи продемонстрировала эффектный образ. Экс-супруга Венсана Касселя выбрала смелый наряд. Она опубликовала кадр фотосессии в этом образе в Instagram. Моника примерила белоснежное платье причудливого кроя с цветочной аппликацией. Она позировала около шеста, на котором сидел белый павлин.

Длинный шлейф платья звезды лежал около нее на полу, а благодаря высокому вырезу поклонники смогли рассмотреть стройные ноги брюнетки.

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