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    Шоу-биз

    Mozgi выпустили саундтрек к «Безумной свадьбе 2»

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    Mozgi выпустили саундтрек к «Безумной свадьбе 2»

    Трек станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера к фильму

    Популярная украинская группа Mozgi выпустила клип на песню «СВ2» – официальный саундтрек к украинской комедии «Безумная свадьба 2»

    Саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшн, в котором вспомнили все стереотипы, связанные с украинской свадьбой: хлеб и соль, традиционные драки, сумасшедшие гуляния будто в последний раз и незабываемые эмоции - «никогда его не забудешь , если переживешь».

    Настроение песни проиллюстрировали клипом с эксклюзивными кадрами из фильма, который выйдет в широкий прокат под Новый год - 25 декабря.

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    Потап
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