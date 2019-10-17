Mozgi выпустили саундтрек к «Безумной свадьбе 2»



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Трек станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера к фильму

Популярная украинская группа Mozgi выпустила клип на песню «СВ2» – официальный саундтрек к украинской комедии «Безумная свадьба 2»

Саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшн, в котором вспомнили все стереотипы, связанные с украинской свадьбой: хлеб и соль, традиционные драки, сумасшедшие гуляния будто в последний раз и незабываемые эмоции - «никогда его не забудешь , если переживешь».

Настроение песни проиллюстрировали клипом с эксклюзивными кадрами из фильма, который выйдет в широкий прокат под Новый год - 25 декабря.