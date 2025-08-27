Головна Скотч Шоу-біз
«Квіти не дарував». Мозгова розказала, чому пішла від Пономарьова

Рома Семікін
glavcom.ua
Рома Семикін
Олена Мозгова дала відверте інтерв'ю
скриншот: Youtube/alina_dorotiuk

Продюсерка була в цивільному шлюбі зі співаком десять років

Дочка народного артиста України Миколи Мозгового, продюсерка Олена Мозгова, дала відверте інтерв'ю блогерці Аліні Доротюк. В півторагодинній розмові 51-річна зірка українського шоу-бізнесу відверто прокоментувала гучну заяву співака Олександра Пономарьова про її зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були разом із середини 1990-х років. Їхній цивільний шлюб тривав близько 10 років. В 1998-му у пари народилася донька Євгенія. Однак офіційно вони не реєстрували свої стосунки. Раніше продюсерка зазначала, що їхні стосунки були складними, і після розлучення вони не підтримують зв'язок. Олександр Пономарьов раніше стверджував, при чому в інтерв'ю тієї самої Доротюк, що причиною розриву стали зради з боку Мозгової.

Перший представник від України на пісенному конкурсі Євробачення (2003 рік) зазначив, що пробачив продюсерці першу зраду, але після повторної не зміг продовжувати стосунки. Лише зараз Олена Мозгова вперше відверто розповіла свою правду в цій історії.

«Фізичної зради в тому класичному розумінні, варіанті, який передбачає драматизм ситуації, не було. Просто людина почала на мене звертати увагу. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що так буває. Тобто, якісь квіти, якісь подарунки. Я не звикла», – зізналась Мозгова.

Зіркова пара під час цивільного шлюбу
Зіркова пара під час цивільного шлюбу
фото: Facebook/mozgovaolena74

За словами продюсерки, таких знаків уваги вона не отримувала від співака. Навіть квіти, наголосила Мозгова, вона не отримувала від Пономарьова. Бо той називав такі прояви уваги «телячими ніжностями». Ім'я чоловіка. який почав залицятися до продюсерки, Олена не назвала.

«Мені здавалось, що я закохалась. Але насправді ці відносини абсолютно платонічні, абсолютно, можна сказати. Навіть наївні і дитячі. Вони дали мені сили піти нарешті від нього, від Саші (Пономарьова, – «Главком»), розумієте? Оце мені дало сили нарешті закрити цю всю історію вже і почати все з початку», – розповіла Мозгова.

Продюсерка лаконічно підтвердила, що сварки та розбірки зі співаком доводили до фізичного насильства. Раніше подробиці Мозгова не розповідала, бо доньки (Зоя та Євгенія) просили про це. Також Олена згадала, як розірвала з відомим співаком.

«З'явились такі сили якісь внутрішні. Думаю, що все, треба це закінчити. Я прийшла йому, і чесно ось, дивлячись в очі, сказала, що я закохалась. мені треба йти, все. Треба це все закінчувати, тому що нічого доброго цього вже точно не буде», – підсумувала Олена Мозгова.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов з донькою
Олена Мозгова та Олександр Пономарьов з донькою
фото: відкриті джерела

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що телеведуча, журналістка Ольга Горбачова розлучається з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним. Тим часом американський актор, політик Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки.

