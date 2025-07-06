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«Ти погано співаєш». Олена Мозгова розказала, хто поламав її музичну кар'єру

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Продюсерка, як колишній чоловік оцінив її спів
фото: Instagram / Олена Мозгова

Продюсерка Олена Мозгова, яка в 90-ті робила спроби розпочати кар'єру співачки, розказала, чому в певний момент зупинилася

Олена Мозгова, яка вийшла заміж за співака Олександр Пономарьова, зазначає, що саме він зупинив її творчі пошуки. Цими деталями Олена поділилася в ефірі «Сніданку з 1+1», передає «Главком».

«Він сказав: ти погано співаєш. І в нашій сім’ї співати буду лише я», – розповіла продюсерка.

Олена Мозгова зазначила, що після цього зосередилася на продюсерській роботі.

Нагадаємо, у свої 51 рік Олена Мозгова зняла кліп на пісню «Матіола», яку написав її батько, композитор і співак Микола Мозговий.

Раніше «Главком» повідомляв, що Олена Мозгова та Олександр Пономарьов розлучилися у 2012 році. У 2015 році Олена Мозгова від шлюбу зі співаком Девідом Аксельродом народила доньку Соломію. Також у Мозгової є дочка Зоя (прийомна дочка Пономарьова). Олександр Пономарьов зізнався, що причиною розлучення з Оленою Мозговою стала її зрада. 

Також «Главком» повідомляв, що Микола Мозговий – український естрадний співак, композитор-пісняр, народний артист України, заслужений артист України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.  Був засновником і незмінним головою журі двох міжнародних телевізійних фестивалів: «Пісня буде поміж нас» імені Володимира Івасюка (р. Чернівці) та  «Море друзів» (р. Ялта), в рамках яких проводяться конкурси молодих виконавців сучасної естрадної пісні. 

З 1999 року завідував кафедрою теорії та методики постановки голосу Інституту мистецтв при Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, професор, кандидат наук.

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Теги: пісня Олександр Пономарьов музика

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