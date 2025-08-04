Арнольд Шварценеггер понад 10 років приховує нові стосунки

Гізер познайомилася із зіркою «Термінатора» у 2012 році, невдовзі після розлучення з дружиною

Арнольд Шварценеггер, який нещодавно відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із 50-річною обраницею

Відомий актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який 30 липня відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із молодшою за нього обраницею. Після розлучення з Марією Шрайвер у 2011 році він зберігає дружбу з колишньою дружиною, проте особисте життя вважає за краще тримати в тіні. Його нова партнерка Гізер Мілліган нечасто з'являється на публіці, проте продовжує залишатися поряд із актором. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал HELLO!.

Що відомо про Гізер Мілліган

Партнерка Шварценеггера – досвідчена фізіотерапевтка та підприємиця. 50-річна Гізер заснувала власну клініку Elite OrthoSport Physical Therapy & Performance, яка працює у Західному Лос-Анджелесі. У її професійному досьє – ступінь MBA, двадцять років практики у фізичній терапії та багаторічний досвід у спортивній гімнастиці. Здебільшого вона працює із професійними спортсменами.

Згідно з інформацією на сайті клініки, Мілліган створила команду фахівців, які поділяють її бачення індивідуального підходу до пацієнтів та високих стандартів лікування.

Як почалися відносини

Арнольд познайомився з Гізер у 2012 році, коли звернувся до неї за допомогою після операції на плечі. Її порадив хірург актора.

Зустріч, пов'язана з реабілітацією, швидко переросла на щось більше. «Я пішов до неї, а потім, після того, як моя терапія закінчилася, я передзвонив їй і запросив на обід, щоб подякувати», – згадував актор. – «А потім одне призвело до наступного».

Вперше їх разом помітили у 2013 році, незадовго до прем'єри стрічки «План втечі», в якій Арнольд знімався разом із Сільвестром Сталлоне.

Незважаючи на те, що пара не афішує своїх стосунків у соціальних мережах, за словами очевидців, вони продовжують бути разом. Востаннє їх бачили разом у червні цього року – на прем'єрі другого сезону серіалу FUBAR у Лос-Анджелесі.

Також повідомляється, що Мілліган має добрі стосунки з усіма п'ятьма дітьми Арнольда.

Під час участі в підкасті братів Келсі New Heights у 2023 році Шварценеггер вперше публічно згадав про свою партнерку: «Десять років тому я закохався в Гізер, свою дівчину, яка є фізіотерапевтом, лікує багатьох футболістів, боксерів, бійців UFC».

В інтерв'ю для People актор додав: «У нас так багато спільного. Я думаю, що це її світ. Мені подобається, що вона любить працювати. Вона явно незалежна. Вона просто неймовірно цілеспрямована».

До слова, відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільший гонорар у його кар’єрі приніс фільм «Близнюки», а не легендарний «Термінатор». Арнольд Шварценеггер розповів в ефірі шоу Енді Коена Watch What Happens Live, що найбільше заробив на комедії режисера Айвана Райтмана «Близнюки».