В Україні бум розлучень? Міністр юстиції анонсував нові послуги для громадян

Галущенко: Планується зробити «Є-розлучення»

В Україні черга на укладення шлюбу через сервіс «є-Шлюб» сягає пів року. Крім того, у планах уряду запуск ще однієї послуги для громадян – «є-Розлучення». Про це повідомив міністр юстиції Герман Галущенко під час презентації проєкту програми дій уряду, передає кореспондент «Главкома».

«Є черга на пів року в «Є-шлюб», щоб укласти шлюб. Ми працюємо над тим, щоб упродовж місяця цієї черги не було». Також планується зробити «Є-розлучення», – наголосив Галущенко.

Зокрема, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також анонсував розлучення у «Дії». Послуга буде доступна вже восени цього року.

За словами міністра, на відміну від укладання шлюбу при розлученні «Дія» проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис. шлюбів. Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис. пар.

