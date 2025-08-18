Головна Техно Телеком
В Україні бум розлучень? Міністр юстиції анонсував нові послуги для громадян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні бум розлучень? Міністр юстиції анонсував нові послуги для громадян
Галущенко: Планується зробити «Є-розлучення»

В Україні черга на укладення шлюбу через сервіс «є-Шлюб» сягає пів року. Крім того, у планах уряду запуск ще однієї послуги для громадян – «є-Розлучення». Про це повідомив міністр юстиції Герман Галущенко під час презентації проєкту програми дій уряду, передає кореспондент «Главкома».

«Є черга на пів року в «Є-шлюб», щоб укласти шлюб. Ми працюємо над тим, щоб упродовж місяця цієї черги не було». Також планується зробити «Є-розлучення», – наголосив Галущенко.

Зокрема, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також анонсував розлучення у «Дії». Послуга буде доступна вже восени цього року.

За словами міністра, на відміну від укладання шлюбу при розлученні «Дія» проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану України було зареєстровано майже 69 тис. шлюбів. Тільки в Києві з початку року обмінялися обітницями понад 14 тис. пар. 

Якщо війна в Україні завершиться у 2027 році, то чисельність населення у 2040 році сягне 23,7 млн осіб. Якщо ж бойові дії триватимуть до 2030 року – українців залишиться близько 22 млн. Такий прогноз озвучив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. 

Нагадаємо, докторка економічних наук, професорка, академік Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.

Теги: Міністерство юстиції Герман Галущенко розлучення Дія

