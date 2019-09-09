Муж певицы Пинк трогательное поздравил звездную супругу с 40-летием: семейные фото



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Кери Харт сравнил певицу с хорошим вином

Знаменитый мотоциклист выложил в сеть несколько семейных фотографий из разных лет жизни Также Кери написал удивительное, полное любви послание, обращенное к своей жене.

«Добро пожаловать в твои 40 лет, детка. Я отпраздновал с тобой 18 дней рождений и теперь могу точно заявить, что взрослеть вместе с тобой – удивительно! Ты выросла в такого человека, который меня всегда вдохновляет. Ты стала успешной бизнес-леди, суперзвездой, прекрасной мамой и филантропом, заботливой женой, виноделом, мотоциклисткой и просто удивительным другом для всех вокруг. Я так горжусь тобой и ты красивее сейчас, чем когда-либо. Не могу дождаться будущих дней рождений и того, какие мы будем в наши 80!», – написал влюбленный мастер мотоспорта.

Далее Кери Харт сравнил свою звездную супругу с хорошим вином, которое с каждым годом насыщается и становится крепче.

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