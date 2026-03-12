Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Могилевська провела концерт у Львові
фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська поділилася кадрами зі свого концерту

На концерті ювілейного туру народної артистки Наталії Могилевської у Львові зникло світло. Разом зі світлом перестав працювати мікрофон артистки, однак глядачі не розгубилися та підтримали співачку. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Наталі Могилевської.

Під час концерту Наталія Могилевська виконувала одну зі своїх пісень посеред залу. Але в один момент світло зникло, а її мікрофони перестав працювати. Однак глядачі, які знали напам'ять пісню Могилевської, не розгубилися та почали співати. На відео можна побачити, як глядачі увімкнути ліхтарики на телефонах та почали співати всі разом.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram


Відео цього моменту опублікувала у сторис в Instagram Наталія Могилевська: «Львів. Вимкнули світло. Люблю», – лаконічно підмітила співачка, подякувавши своїм фанатам за підтримку.

Наталія Могилевська вирушила в тур Україною
Наталія Могилевська вирушила в тур Україною
фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

До слова, йдеться про ювілейний концерт Наталії Могилевської, що входить до її туру Україною. Концерт артистки відбувся у !FESTrepublic у Львові. Вже 13 березня зірка відправиться з виступом до Чернівців. Серед репертуару Могилевської у цьому туру можна почути її пісні: «Місяць» , «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Покохала».

Нагадаємо, під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у Палаці «Україна» серед глядачів було помічено її чоловіка Валентина. Хоча Могилевська тривалий час тримала його особу в таємниці, на ювілейних заходах він був присутній у залі, підтримуючи дружину.

Також повідомлялося, Віталій Козловський прокоментував свій поцілунок з Наталією Могилевської на сцені концерту до її 50-річчя. Співак зізнався, що цей перфоманс й досі обговорюють. Наталя Могилевська також розповіла, чому поцілувалася з Козловським.

Читайте також:

Теги: Наталя Могилевська відключення світла концерт відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua