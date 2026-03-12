На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)

Наталія Могилевська поділилася кадрами зі свого концерту

На концерті ювілейного туру народної артистки Наталії Могилевської у Львові зникло світло. Разом зі світлом перестав працювати мікрофон артистки, однак глядачі не розгубилися та підтримали співачку. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Наталі Могилевської.

Під час концерту Наталія Могилевська виконувала одну зі своїх пісень посеред залу. Але в один момент світло зникло, а її мікрофони перестав працювати. Однак глядачі, які знали напам'ять пісню Могилевської, не розгубилися та почали співати. На відео можна побачити, як глядачі увімкнути ліхтарики на телефонах та почали співати всі разом.



Відео цього моменту опублікувала у сторис в Instagram Наталія Могилевська: «Львів. Вимкнули світло. Люблю», – лаконічно підмітила співачка, подякувавши своїм фанатам за підтримку.

Наталія Могилевська вирушила в тур Україною фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

До слова, йдеться про ювілейний концерт Наталії Могилевської, що входить до її туру Україною. Концерт артистки відбувся у !FESTrepublic у Львові. Вже 13 березня зірка відправиться з виступом до Чернівців. Серед репертуару Могилевської у цьому туру можна почути її пісні: «Місяць» , «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Я танцювала», «Покохала».

Нагадаємо, під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у Палаці «Україна» серед глядачів було помічено її чоловіка Валентина. Хоча Могилевська тривалий час тримала його особу в таємниці, на ювілейних заходах він був присутній у залі, підтримуючи дружину.

