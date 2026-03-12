«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси

Співак прокоментував зізнання ексдружини про їхній шлюб

Народний артист України Іво Бобул більше не поважає свою ексдружину співачку Лілію Сандулесу. Таку заяву співак зробив після інтерв’ю Сандулеси, де вона заявила, що Іво Бобул змусив її зробити аборт. Ці висловлювання прокоментував артист в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

Іво Бобул стверджує, що Лілія Сандулеса говорить неправду. Співак заявив, що тепер її не поважає та не розуміє, навіщо вона розповіла публічно про їхнє подружнє життя. «Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила», – сказав виконавець.

Однак артист припустив, що подібні заяви його ексдружини могли викликати його слова та вчинки в минулому. Він зізнався, що свого часу робив дружині зауваження стосовно її зовнішності, щоб вона краще за собою слідкувала. Адже, на його думку, це головне для артиста.

Крім цього, Іво Бобул згадав, як сприяв розвитку кар’єри дружини. «Я підняв її з небуття, я забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні. Я сказав, що треба за собою стежити, ти повинна мати гарний вигляд… І на це ображатися? Я вперше чую взагалі те, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я не хочу бачити, не хочу чути і не хочу знати», – зауважив співак.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса були одружені протягом 10 років. Нещодавно народна артистка України Лілія Сандулеса була вагітна від свого колишнього чоловіка співака Іво Бобула. Однак жінка була змушена перервати вагітність.

Також повідомлялося, Лілія Сандулеса розгнівалася на співака Іво Бобула після його зізнань про їхній шлюб. Артист видав, що на їхній шлюб негативно вплинула робота, що нібито артистка «тягнула ковдру на себе», «він почувався в її тіні» та «йшов на поступки не на користь собі».