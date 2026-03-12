Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Іво Бобул був здивований заявою Лілії Сандулеси про вимушений аборт
фото: volynnews.com

Співак прокоментував зізнання ексдружини про їхній шлюб 

Народний артист України Іво Бобул більше не поважає свою ексдружину співачку Лілію Сандулесу. Таку заяву співак зробив після інтерв’ю Сандулеси, де вона заявила, що Іво Бобул змусив її зробити аборт. Ці висловлювання прокоментував артист в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром», пише «Главком».

Іво Бобул стверджує, що Лілія Сандулеса говорить неправду. Співак заявив, що тепер її не поважає та не розуміє, навіщо вона розповіла публічно про їхнє подружнє життя. «Вперше чую про це. Після цього інтерв'ю я припинив поважати Лілю взагалі. Там стільки брехні, що я просто дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила», – сказав виконавець.

Однак артист припустив, що подібні заяви його ексдружини могли викликати його слова та вчинки в минулому. Він зізнався, що свого часу робив дружині зауваження стосовно її зовнішності, щоб вона краще за собою слідкувала. Адже, на його думку, це головне для артиста.

Крім цього, Іво Бобул згадав, як сприяв розвитку кар’єри дружини. «Я підняв її з небуття, я забрав її на гастролі, два тури зробили дуже гарні. Я сказав, що треба за собою стежити, ти повинна мати гарний вигляд… І на це ображатися? Я вперше чую взагалі те, що вона там казала. Мені дуже образливо. Я не хочу бачити, не хочу чути і не хочу знати», – зауважив співак.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса були одружені протягом 10 років. Нещодавно народна артистка України Лілія Сандулеса була вагітна від свого колишнього чоловіка співака Іво Бобула. Однак жінка була змушена перервати вагітність.

Також повідомлялося, Лілія Сандулеса розгнівалася на співака Іво Бобула після його зізнань про їхній шлюб. Артист видав, що на їхній шлюб негативно вплинула робота, що нібито артистка «тягнула ковдру на себе», «він почувався в її тіні» та «йшов на поступки не на користь собі».

Читайте також:

Теги: розлучення шоубіз Іво Бобул шлюб Лілія Сандулеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
18 лютого, 13:03
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
20 лютого, 08:55
Сергій Притула показав, як виглядає після підйому на 21-й поверх
Притула розвеселив мережу світлиною з доньками після «сходження» на 21 поверх
20 лютого, 18:19
2 вересня 2022 року Оболонський районний суд Києва розірвав шлюб між Галущенком і Богдановою
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
18 лютого, 11:28
Іво Бобул заявляв, що Ані Лорак витіснили з українського шоубізу через конкуренцію
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
3 березня, 12:42
«Друга ріка» виступить у Палаці спорту на концерті, присвяченому 30-річчю гурта
Гурт «Друга Ріка» анонсував шоу до 30-річчя гурту з метою збору для ГУР
4 березня, 20:46
Олени Кравець перебуває у шлюбі із Сергієм Кравцем
Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка
6 березня, 16:50
Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль в усуненні її з українського шоубізу
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
9 березня, 16:06
Іво Бобул вперше прокоментував скандал із Євгеном Рибчинським
Скандал через підтримку Ані Лорак та Повалій. Іво Бобул «поховав» Євгена Рибчинського
Вчора, 10:26

Шоу-біз

Очікування завершено. Визначилися всі заявки першого півфіналу Євробачення у Відні
Очікування завершено. Визначилися всі заявки першого півфіналу Євробачення у Відні
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua