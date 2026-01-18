Могилевська показала, як її родина повернулася з відпустки у змерзлий дім

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла

Українська співачка Наталія Могилевська разом із родиною повернулася до України після зимового відпочинку на Тенерифе та одразу зіткнулася з суворими реаліями зими й енергетичної кризи. Як інформує «Главком», про це артистка розповіла в Instagram.

На початку січня артистка разом із чоловіком Валентином і двома доньками поїхала на теплий іспанський острів, де родина змогла перепочити від постійних повітряних тривог і обстрілів. Однак після кількох днів відпустки Могилевська повідомила про повернення додому та показала, як родину зустрів заміський будинок під Києвом.

Та вже за кілька днів родина повернулася додому під Київ, де їх зустрів холодний заміський будинок без… pic.twitter.com/8MNudr5luf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2026

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла. Артистка опублікувала кадри повної темряви всередині оселі, де ще залишився новорічний декор, і зізналася, що ситуація стала для неї справжнім випробуванням.

Утім, Наталія не розгубилася й одразу взялася рятувати дім – розтопила камін дровами. Нині всі побутові клопоти взяв на себе чоловік співачки. Так, Валентин намагається відновити опалення та розв’язати проблему з водою. Водночас Наталія додала, що, попри всі труднощі, її родина вже поступово налагоджує життя.

«Ми повернулись раніше з відпустки. Я була впевнена, що наш дім може стати підтримкою для моїх рідних і близьких, тому що в мене хоча б є камін. Але ми приїхали – і в домі мінусова температура, замерзли труби, немає води, світла чотири доби, зв’язку теж немає. Тому зараз у мого чоловіка величезна задача: як відігріти дім, як розморозити труби і що буде, коли вони розмерзнуться. Завдяки сонячним батареям удень вдалося трохи нагріти інші кімнати. А з понеділка діти підуть у школу і садочок», – розповіла Могилевська.

