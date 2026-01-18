Головна Скотч Шоу-біз
Могилевська показала, як її родина повернулася з відпустки у змерзлий дім

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Могилевська показала, як відігріває дім
фото: скріншот із відео

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла

Українська співачка Наталія Могилевська разом із родиною повернулася до України після зимового відпочинку на Тенерифе та одразу зіткнулася з суворими реаліями зими й енергетичної кризи. Як інформує «Главком», про це артистка розповіла в Instagram.

На початку січня артистка разом із чоловіком Валентином і двома доньками поїхала на теплий іспанський острів, де родина змогла перепочити від постійних повітряних тривог і обстрілів. Однак після кількох днів відпустки Могилевська повідомила про повернення додому та показала, як родину зустрів заміський будинок під Києвом.

За словами співачки, у домі не було електрики, опалення та води, а температура в кімнатах ледве сягала 10 градусів тепла. Артистка опублікувала кадри повної темряви всередині оселі, де ще залишився новорічний декор, і зізналася, що ситуація стала для неї справжнім випробуванням.

Утім, Наталія не розгубилася й одразу взялася рятувати дім – розтопила камін дровами. Нині всі побутові клопоти взяв на себе чоловік співачки. Так, Валентин намагається відновити опалення та розв’язати проблему з водою. Водночас Наталія додала, що, попри всі труднощі, її родина вже поступово налагоджує життя.

«Ми повернулись раніше з відпустки. Я була впевнена, що наш дім може стати підтримкою для моїх рідних і близьких, тому що в мене хоча б є камін. Але ми приїхали – і в домі мінусова температура, замерзли труби, немає води, світла чотири доби, зв’язку теж немає. Тому зараз у мого чоловіка величезна задача: як відігріти дім, як розморозити труби і що буде, коли вони розмерзнуться. Завдяки сонячним батареям удень вдалося трохи нагріти інші кімнати. А з понеділка діти підуть у школу і садочок», – розповіла Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів про свій родинний заміський маєток і як обігріває його під час відключення світла.

Раніше колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як готує яєчню на газовому пальнику, а також поділився власними спостереженнями про життя під час енергетичних блекаутів. 

Також народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність. 

