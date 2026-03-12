Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні

Грузія є однією з найуспішніших країн на Дитячому Євробаченні, але не може себе проявити на основному конкурсі

Bzikebi з піснею On Replay («На повторі») представлять Грузію на Євробаченні-2026. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Грузії на конкурсі Кількість виступів: 17 Дебют країни: 2007 рік (Sopho – Visionary Dream, дванадцяте місце) Найкращий результат: дев'яте місце (Sofia Nizharadze – Shine, 2010 рік; Eldrine – One More Day, 2011 рік) Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Mariam Shengelia – Freedom)

Вибір виконавців і пісні

Мовник Georgian Public Broadcaster внутрішнім відбором визначив представників Грузії на Євробаченні-2026 у Vienna. Ними стало тріо Bzikebi. Колектив добре знайомий шанувальникам Євробачення, адже саме Bzikebi приніс Грузії першу перемогу на Дитячому Євробаченні 2008 з піснею Bzzz. Тоді учасникам було лише по десять років, а їхній виступ запам’ятався незвичайною концепцією – композиція виконувалася майже без справжніх слів і будувалася на імітації дзижчання ос.

Гурт складається з Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili та Mariam Kikuashvili. У 2025 році вони знову з’явилися на сцені дитячого Євробачення в Тбілісі, де під час Дитячого Євробачення 2025 виступили як інтервал-акт і представили нову пісню We Don’t Sleep. Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли Грузія довіряє участь у дорослому конкурсі артистам, які раніше перемагали на дитячому Євробаченні. Наприклад, на Євробаченні-2023 країну представляла Iru, яка свого часу перемогла у 2011 році у складі гурту Candy.

Їхня конкурсна композиція On Replay стала останньою оприлюдненою заявкою. Автором треку виступив грузинський композитор Giga Kukhianidze, який стояв за створенням трьох із чотирьох переможних пісень Georgia на Junior Eurovision Song Contest, а також написав композицію Echo для Iru для Євробачення-2023.

Пісня поєднує енергійну попмелодику з потужними вокальними партіями. У композиції використано запам’ятовуваний приспів із хуком «La-la-la… keep me on replay, okay», який легко запам’ятовується. Основна вокальна партія у треку належить Giorgi Shiolashvili, на якому фактично тримається більша частина вокалу.

Порівняти 18-річний шлях Bzikebi від переможців Дитячого Євробачення до учасників основного конкурсу можна нижче.

Пісня представників Грузії на Дитячому Євробаченні 2008: Bzikebi – Bzzz («Бззз»)

Пісня представників Грузії на Євробаченні-2026: Bzikebi – On Replay («На повторі»)

Гурт Bzikebi був створений у 2008 році грузинським музикантом, продюсером і автором пісень Giga Kukhianidze у місті Batumi спеціально для участі у Junior Eurovision Song Contest 2008. До складу колективу увійшли троє десятирічних дітей – Giorgi Shiolashvili, Mariam Tatulashvili та Mariam Kikuashvili. Виступ виявився надзвичайно успішним: колектив упевнено переміг у фіналі, набравши 154 бали. Ця перемога стала першою для Грузії на дитячому Євробаченні, а також першим випадком, коли конкурс виграв саме гурт. Після тріумфу Bzikebi випустили дебютний альбом Zabuzei, до якого увійшли пісні грузинською та вигаданою мовою.

У 2010 році колектив запросили виступити як інтервал-акт на Дитячому Євробаченні 2010, де переможці попередніх років виконали попурі зі своїх переможних композицій. Після цього гурт на певний час призупинив діяльність. Через сім років, у 2017-му, тріо знову з’явилося на сцені – цього разу під час церемонії відкриття домашнього конкурсу у 2017-му у Тбілісі. У 2022 році Bzikebi знову виконали фрагмент своєї переможної композиції Bzzz під час святкування 20-річчя конкурсу на Дитячому Євробаченні в Єревані. А у 2024 році гурт представив новий сингл We Don’t Sleep, з яким виступив як інтервал-акт на ще одному домашньому конкурсі у Тбілісі.

