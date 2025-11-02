Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)

«Коли я була маленькою, то уявляла собі 50 саме так», – пожартувала Могилевська в шубі

Співачка вийшла на сцену в старомодній шубі та капелюшку чудернацького фасону

Народна артистка України Наталя Могилевська цими вихідними відзначає 50-річний ювілей двома масштабними концертами у Палаці «Україна». Про це повідомляє «Главком». Співачка тішила публіку не лише своїми хітами, а й жартами та навіть акробатичними трюками.

Так, Могилевська вийшла на сцену в старомодній шубі та капелюшку чудернацького фасону. У такому вбранні артистка скидалася на літню жінку, котра витягла з шафи свій одяг іще з минулого століття.

🎤Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна»



Співачка вийшла до глядачів у шубі і капелюсі та сказала, що у дитинстві уявляла 50 років саме так. pic.twitter.com/BoUFqpytjl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 2, 2025

«Коли я була маленькою, то уявляла собі 50 саме так», – пожартувала Могилевська.

Опісля старечий одяг вона зняла, почала танцювати на сцені та навіть зробила «сонечко».

Нагадаємо, цей рік є ювілейним для двох українських суперзірок Ірини Білик, яка у квітні святкувала 55-річчя, для Наталі Могилевської, що 2 серпня відзначила 50. Ювілейний тур Білик відгримів навесні, зокрема в столиці відбулися три супераншлагові виступи в Палаці «Україна», співачка також дала сольник на ВДНГ у липні та жовтні.

Також «Главком» розповідав про життєвий шлях і творчість Наталки Могилевської, яка 2 серпня святкувала своє 50-річчя.

До слова, в одному з інтерв'ю Могилевська зі сльозами на очах розповіла про дитинство своїх донечок до моменту їх усиновлення.